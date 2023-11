Víctor Sandoval confirma la repentina muerte de su «otra mitad»: «Espérame en el cielo»

Víctor Sandoval, inevitablemente, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad. Y todo por su participación en Sálvese quien pueda, el reality en el que varios de los que fueron colaboradores de Sálvame pusieron rumbo tanto a Miami como a México en busca de nuevas oportunidades laborales.

Sin duda, el tertuliano fue uno de los que más dio de qué hablar en las primeras entregas de Sálvese quien pueda. Y todo porque, entre otras cuestiones, visitó la casa en la que vivió, durante un largo periodo de tiempo, con su ex marido Nacho Palau. Una casa que, según él, estaba «maldita» por todas las desgracias que ha habido allí a lo largo de los años.

Recientemente, Víctor Sandoval ha vuelto a ser protagonista pero, en esta ocasión, por algo personal. Y es que no está pasando por su mejor momento tras la muerte de Nou, su perrito, a quien denomina como su «otra mitad». El tertuliano ha sido quien ha dado a conocer esta trágica noticia, a través de sus redes sociales.

«Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel, no he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco», comienza diciendo Víctor Sandoval en la publicación realizada en su perfil de Instagram. «Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo, Nou no era mi perro, era mi otra mitad», añadió.

Lejos de que todo quede ahí, el ex colaborador de Sálvame quiso ir mucho más allá: «Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo Nou». Como no podía ser de otra forma, muchos compañeros y amigos han querido mostrarle todo su apoyo, al ser conscientes de que Nou era como un hijo para él.

Entre ellos, Belén Esteban, Alba Carrillo, Nuria Marín, Marta López o Cristina Porta. No podemos dejar de mencionar a María Patiño que, en directo desde Socialité, quiso mandar un mensaje a su compañero en Sálvese quien pueda: «No ha podido tener mejor padre. Solo puedo decirte que ahora él está descansando porque en los últimos tiempos el pobre estaba sufriendo».