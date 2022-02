Telecinco emitió este viernes una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’. La cadena principal de Mediaset volvió a cambiar una vez más su parrilla televisiva, para emitir uno de sus programas estrella. Un programa en el que Víctor Sandoval se convirtió en uno de sus protagonistas.

De esta forma, el colaborador se sometió al polígrafo de Conchita. Un polígrafo en el que entre otras, se supo que había sido rechazado por Jorge Javier Vázquez, algo que ninguno de los dos había contado públicamente hasta ahora.

A pesar de que Jorge Javier Vázquez aseguró que no se acordaba de ese momento, Víctor Sandoval no tuvo ningún problema en reconocer lo que ocurrió. Según sus palabras, fue en un gimnasio, cuando al salir de la ducha se insinuó al presentador, pero este le rechazo.

Las comprometidas preguntas del polígrafo a Víctor Sandoval 😱 #polisandoval https://t.co/DM7i5LBBIT — Deluxe (@DeluxeSabado) February 26, 2022

“Ni me miró», aseguró el colaborador. Por su parte, Jorge Javier Vázquez aseguró que habría sido porque no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

«Pues es que ni me di cuenta porque yo te conocía en aquella época. No me di cuenta porque si te hubiese visto nos hubiésemos enrollado», dijo Jorge Javier Vázquez entre risas. Mientras que Belén Rodríguez añadía que: “nunca es tarde».

Por otro lado, Jorge Javier le preguntó sí «¿Cogisteis ladillas Nacho Polo y tú tras participar en una orgía?», y añadió: «Ya te digo yo que sí, y muchas cosas más», bromeó el presentador de ‘Viernes Deluxe’.

Después, Víctor Sandoval desveló que llevaba seis años sin tener relaciones sexuales y confesó que: «Le hice magia blanca a Matamoros y metí su nombre en el congelador» y también a María Teresa Campos y a sus hijas.