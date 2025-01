Luis Canut celebra hoy su cumpleaños y la primera en felicitarle ha sido su mujer, Patricia Pérez, que ha publicado una imagen juntos acompañada de un bonito mensaje:»Bendito cada año que paso contigo. Cada día que pasa me haces más feliz. Qué suerte volver a soplar juntos las velas por tu cumple !!! Felicidades, Luis !! Te quiero ❤️». El matrimonio está más unido que nunca en la lucha contra la meningitis criptocócica que diagnosticaton al guionista.

La colaboradora de televisión explicó que Luis «ahora está mucho mejor, pero perdió la visión de un ojo, no tiene vista frontal, perdió el sentido del olfato y el oído. Pasó por un infierno muy largo». Desde el terrible diagnóstico, Canut se ha centrado en su recuperación contando con el apoyo incondicional de su mujer. El guionista se muestra optimista y procura gestionar la situación con sentido del humor, algo que demostró en septiembre del año pasado al conseguir afiliarse a la ONCE.

«Hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recien estrenada, afiliación a ONCE. He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas… Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron, «No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE…» 1000 gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí, como Patricia Pérez», escribía Canut junto a la fotografía. La meningitis criptocócica que padece es una infección pulmonar o generalizada provocada por hongos en los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. A Canut le ha afectado a la visión, una de las consecuencias más frecuentes de la enfermedad.

Gracias a su bastón, Patricia Pérez, se va recuperando poco a poco. La colaboradora y el guionista se conocieron en el año 2005, y dos años después se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil celebrada en Vigo. El pasado miércoles la gallega publicó un vídeo en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores que preguntaran por el estado de salud de su marido y explica, visiblemente emocionada, cómo empezó la pesadilla.

«Empieza teniendo unos dolores muy muy fuertes de cabeza en marzo. Vamos a urgencias y le dicen que es cefalea tensional por estrés, cosa que al principio pensábamos que era así», la pareja no dudó del médico y decidieron volver a casa con la medicación pautada. A medida que pasaban las horas, el dolor de cabeza de Luis aumentaba: «estuvimos yendo y viniendo de urgencias durante nueve días, le hicieron un TAC y le salía todo bien pero cada vez le dolía más la cabeza». No daban con el diagnóstico así que deciden ingresarlo hasta que finalmente localizaron el motivo del dolor: «tiene una infección en el cerebro por una levadura».