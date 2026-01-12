Can Yaman se pronuncia tras su detención en Estambul: “Si fuera cierto…”

El nombre de Can Yaman volvió a acaparar titulares hace unos días por un asunto que nada tiene que ver con su carrera artística. El actor, que alcanzó una gran popularidad en nuestro país hace algunos años por sus papeles en series románticas turcas, fue detenido el pasado fin de semana durante una redada policial en Estambul por presunta posesión de drogas. Una intervención policial que llevó al arresto de otras cinco personas en un popular local de ocio nocturno.

Ahora el intérprete ha decidido romper su silencio y se ha pronunciado sobre el asunto. Lo ha hecho desde Italia, donde se encuentra en estos momentos, y a través de las redes sociales, donde ha publicado un comunicado en el que explica su versión de los hechos. En el texto, Can Yaman le ha solicitado a los medios italianos que no den credibilidad a lo que se ha publicado en Turquía.

Can Yaman saludando a sus fans en un acto. (Foto: Gtres)

«Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, esto no es nada nuevo. Por favor, no cometáis el error de copiar y pegar las noticias que vienen del Bósforo. ¿Creéis que ando por ahí con drogas en un momento en el que la policía está haciendo investigaciones y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y podría volver a Italia al día siguiente», ha escrito el actor en italiano en una publicación que ya acumula numerosas reacciones y junto a la que ha compartido varias imágenes en lugares importantes de Roma.

Un comunicado tajante con el que Can Yaman ha querido zanjar todo tipo de especulaciones sobre su situación y en el que se ha mostrado muy crítico con los medios de su país, que son los que han dado la noticia de su arresto.

Su agenda oficial, sin cambios

Tras su detención comenzaron las especulaciones sobre qué iba a pasar con sus compromisos oficiales, pero de momento no parece que vayan a verse afectados por la situación. De hecho, se habló de la posibilidad de que no acudiera al programa El Hormiguero, donde estaba previsto que acudiera esta semana. Sin embargo, él mismo ha dejado claro que no va a ser así.

En un story en su perfil, Can Yaman compartió una cuenta atrás de aproximadamente cuatro días en la que confirmaba su presencia en el espacio presentado por Pablo Motos. Es probable que sea entonces cuando hable de manera más extensa sobre lo sucedido en Estambul.