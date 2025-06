Eugenia Osborne ha reaparecido en la gala de los Elle Style Awards, celebrados en Madrid. Sabida es la pasión de la hija de Bertín por la moda y es por ello que no se ha querido perder esta cita anual don de ha hablado sin tapujos sobre Gabriela Guillén. Desde que se conociera la relación de su padre con la paraguaya y su posterior paternidad, la máxima de la socialité siempre ha sido el silencio, hasta ahora. Harta de las declaraciones de Guillén en los platós de televisión, la hija mediana de Sandra Domecq ha puesto todos los puntos sobre las íes.

Los dardos de Eugenia Osborne a Gabriela Guillén

La mediana de las Osborne siempre ha tenido la máxima de guardar silencio a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, a medida que han pasado los años, la creadora de contenidos se ha quitado parte de la coraza para pronunciarse sobre temas familiares.

Bertín Osborne junto a Fabiola Osborne y su hija Eugenia / Gtres

En primer lugar, en su reaparición ante los medios, Eugenia se ha mostrado muy orgullosa de su hijo Juan, que está estudiando en el extranjero durante un año. La socialité ha explicado que aunque está muy feliz por su vástago, ya está contando el momento para volver a verle tras varios meses a distancia. «La distancia con mi hijo fatal los dos. Dos años ya no que se vuelva a casa. Lo más difícil las llamadas en las que tenía bajón y yo tenía que aguantar sin llorar», ha comenzado diciendo.

Tras ello, Osborne ha respondido a las preguntas más comprometedoras de la prensa sobre su padre, Bertín Osborne, al que ha definido como un gran abuelo: «Mi padre ve a sus nietos bastante. Como abuelo le doy un diez, lo hace fenomenal, juega con ellos… Les monta planes divertidos».

Sin embargo, no opina así sobre su faceta como padre. Sabida es la buena relación entre padre e hijas que, en muchas ocasiones, no han estado del todo de acuerdo con las decisiones de su progenitor. «Como padre un notable. Un siete y medio», ha dicho Eugenia.

Gabriela Guillén en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

A pesar de que siempre evita hablar sobre Gabriela Guillén, Osborne en esta ocasión no ha dudado en responder tras las últimas acusaciones de la paraguaya, que dijo que Eugenia le giró la cara en una ocasión en la que se cruzaron en el parque del Retiro en Madrid. «Lo que quiero es que todo el mundo esté en paz. Me parece como de patio de recreo (refiriéndose a lo del retiro) de adolescente y no voy a entrar en ello. Yo no soy una maleducada».

Sobre las memorias que Gabriela Guillén sacará a la luz sobre sus vivencias, la hija de Sandra Domecq ha sido muy tajante: «Sus memorias… ¿eso no se suele hacer cuando eres una persona mayor? Mi padre no lo va a hacer porque es discreto».