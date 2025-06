Ivonne Reyes ha destapado su gran amistad con otra mujer que ha vivido lo mismo que ella. La actriz ha compartido recientemente en sus redes sociales un vídeo en el que ha dado cuenta de su conexión con Gabriela Guillén, la madre del hijo pequeño de Bertín Osborne. A través de sus historias temporales, Ivonne ha compartido que ha ido a hacerse un tratamiento a la clínica estética de la de Paraguay. Este vídeo sorprende ya que llega poco tiempo después de que Pepe Navarro haya mencionado que no quiere que se le compare con Bertín Osborne que, al igual que él, en un principio negó la paternidad del hijo de Gabriela.

El cómplice vídeo de Ivonne Reyes y Gabriela Guillén

Plot twist en el mundo del corazón. Ivonne Reyes ha dado cuenta que mantiene una bonita amistad con Gabriela Guillén, con la que comparte mucho más que su pasión por la belleza. La madre de Alejandro Reyes ha publicado una serie de stories en las que ha destapado su relación con la empresaria, que les une su pasado con los hombres.

Sabida es la guerra mediática que, durante más de veinte años, mantienen Ivonne con Pepe Navarro, del que dice que es el padre de su hijo aunque el comunicador haya negado la mayor en varias ocasiones. Recientemente fue en ¡De viernes! donde zanjó una vez más que no era el padre de Alejandro Navarro por mucho que la actriz se empeñase.

Pepe Navarro en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, hace solo unas horas, el presentador quiso zanjar que su historia personal con Ivonne nada tiene que ver con la de Bertín y Gabriela: «Bertín es un tipo muy responsable, y cuando toma una decisión, lo hace de forma sopesada. Y seguro que lo que ha decidido es porque está muy pensado, muy sopesado, y por tanto es la decisión que él quería (…). La ciencia ha dicho que no es mi hijo. Y a mí me hace gracia que los periodistas nunca mencionen que hay unas pruebas que ha hecho ella en las que se demuestra que no es mi hijo. Y las ha hecho ella. Y nadie lo publica. Que lo diga una sentencia está bien, pero otra cosa es la realidad (…). Yo admito que soy el padre judicial, pero otra cosa son los hechos científicos que demuestran que no es hijo mío. Los hechos son los hechos. Y yo soy víctima de esa sentencia».

Hace unos meses, y tras un tiempo de reflexión en el que mantuvo que no iba a ejercer de padre de nuevo, Bertín reconoció por fin la paternidad del hijo de Gabriela, a diferencia del caso de Navarro, que su postura es que no es el padre de Álex.

Ivonne Reyes comparte unas imágenes con Gabriela Guillén. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Tras estas declaraciones de Pepe, ahora Ivonne se ha apoyado en su amiga Gabriela, con la que coincide en que ambas afrontan la maternidad en solitario. «Hola, he vuelto, mira con quién estoy, hola amiga, hola amiga bonita», ha dicho Ivonne, semidesnuda, desde una camilla de la clínica estética de Gabriela Guillén. Por su parte, visiblemente sonrojada, Guillén le dice que la castiga por no ir a verla: «Yo le doy maderita, castigándola que no viene a verme». Tras su respuesta, la madre de Álex Reyes ha vuelto a dirigirse a la empresaria reiterando varias veces que son amigas: «Mi amiga tiene unas manitas fuertes, ahí donde la veis que tiene una cara dulce, viene a ponerme en forma, operación bikini, estoy tenemos que hacerlo todo el año, es salud. Yo lo disfruto a tope. Dúo mad».