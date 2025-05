Gabriela Guillén ha concedido una entrevista en el programa ¡De viernes! en la que ha hablado de cómo evoluciona la relación paternofilial de Bertín Osborne y el hijo que tuvieron en común hace ya un año y cuatro meses. Además de eso, ha comentado sobre como es la comunicación entre ellos y ante la posibilidad de una segunda oportunidad ha contestado contradictoriamente: «Hay mucho daño, pero nunca se sabe» pese a que ha admitido que solo está enamorada de su hijo.

Según ha contado ella en su intervención, la intención de conocer al bebé ha llegado, inesperadamente para Guillén, por parte de Osborne. Él le planteó la posibilidad a través de un mensaje el pasado mes de marzo. Ante la respuesta positiva de ella, comenzaron a planear la reunión. Ocurrió en el domicilio familiar que Gabriela comparte con su hijo en Madrid y el propio Bertín le ha confesado a ella que «tenía que haber ocurrido antes».

Gabriela Guillén en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sobre el encuentro ha relatado que «fue bastante bonito, como si se conocieran, se puso a jugar con él a la pelota por toda la casa. Fue una escena muy bonita. Estaban jugando, ponían los dibujos, cuando lo cogía, le abrazaba…». Un momento de en torno a las dos horas que vivió emocionada y que no inmortalizó con imágenes. Pese al hermetismo y el cuidado que se puso para que no se filtrara a la prensa, fue el cantante quien comentó ante los micrófonos de los reporteros que ya conocía al niño y que había pasado varias tardes de juegos con el menor. Un acto que ha molestado profundamente a Gabriela, ya que no fue del todo sincero. «Lo ha visto una vez», desvelaba ella.

Gabriela Guillén en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Después de esta quedada, la reciente madre ha dejado claro que no quiere que la relación de padre e hijo sea esporádica y ha comentado su deseo: «Que tengan una conexión total, no puede verlo una vez cada tanto», haciendo referencia a que si viene, que sea para quedarse en la vida del pequeño.

Sus desavenencias judiciales

Tras darse a conocer el embarazo de Gabriela Guillén y salir a la luz que la paternidad pertenecía a Bertín Osborne, ambos se distanciaron y comenzaron a vivir una situación marcada por los reproches y los desmentidos. Un proceso que está judicializado y del que la paraguaya ha querido dar algunos detalles durante su paso por el programa ¡De viernes!.

Uno de los principales motivos de disputa fue la manutención del niño y los gastos derivados del jardín de infancia que ambos progenitores deben asumir pese a su nula relación. Hoy por hoy, el cantante ha trasladado a la madre de su hijo menor la intención de hacer un aporte económico a su desarrollo, aunque todavía no han llegado a un acuerdo formal. «Yo no he pedido ninguna cantidad, no hay un papel. Lo que me ha dicho es que quiere ayudar con la guardería, los gastos, etc. Le mandamos un burofax porque, después del juicio, pasó un tiempo y no recibí aviso. Mis abogados están pendientes», ha manifestado ella dejando claro que aún hay abiertos frentes judiciales que por ahora no han sido resueltos.

Bertín Osborne caracterizado. (Foto: Atresmedia)

A la vez que ella se encontraba en los estudios de Mediaset España, él participaba en el concurso Tu cara me suena de Antena 3. Ajeno a las declaraciones de la que fuera su pareja, Bertín se alzó con la victoria de la quinta gala con una brillante interpretación de Rock and Roll All Nite de la banda estadounidense Kiss.