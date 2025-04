Este lunes 14 de abril, Gabriela Guillén ha sido vista paseando por las calles de Madrid con el carrito de su hijo, fruto de su relación con el cantante y presentador Bertín Osborne. Aprovechando su aparición pública, la empresaria fue abordada por periodistas que le preguntaron sobre la situación actual con Osborne y los rumores de una posible reconciliación sentimental.​ Con serenidad y firmeza, Guillén ha aclarado que, aunque mantienen una buena relación por el bienestar de su hijo, no existe una relación sentimental entre ellos. «Lo más importante es que conozca al niño», ha afirmado, destacando que su prioridad es que el padre esté presente en la vida del menor, que está a punto de cumplir 16 meses.

«Es el padre de mi hijo y voy a tener relacion con él siempre si él quiere y mi hijo también, es inevitable. De ahí a que se vayan especulando cosas pues mira, yo no puedo entrar al trapo siempre, desmentir ni afirmar, no voy a entrar a eso. Son cosas que no voy a comentar, es una situación que prefiero mantener en la intimidad de nosotros tres, eso merece mi hijo», han sido sus palabras.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

En otro orden de cosas, sobre el proceso judicial relacionado con la paternidad del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne, que ha sido objeto de atención mediática desde el nacimiento del pequeño, la empresaria ha asegurado que «está todo bien». «Eso no es una cosa que vaya por el juzgado, si se llega a un entendimiento, se tendrá que hacer de manera mutua. Ni quisiera hemos llegado a eso, hay cosas mas importantes, está la relacion que tenga con mi hijo, el acercamiento y eso creo que es más importante que cualquier otra cosa», ha reconocido.

Aunque Bertín Osborne reconoció públicamente la paternidad en junio de 2024, cabe recordar, el proceso legal continuó debido a que no respondió formalmente a la demanda presentada por Guillén. En diciembre de 2024, se celebró un juicio en el que el juez determinó que Osborne es el padre biológico y legal del niño, aunque este no llevará su apellido. Además, se estableció que el presentador de Mi casa es la tuya deberá hacerse cargo de las costas del proceso y de la manutención del menor con carácter retroactivo, ya que Gabriela Guillén había asumido todos los gastos hasta ese momento. La ausencia de Bertín en el juicio fue notable. Su abogado explicó que, al haber reconocido la paternidad desde el inicio, su presencia no era necesaria. Sin embargo, Gabriela expresó su descontento por la falta de implicación directa del cantante en el proceso judicial.​

Las últimas palabras de Bertín Osborne sobre Gabriela Guillén

Los rumores sobre un posible acercamiento y nueva oportunidad en su relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, llegan después de que el artista haya reconocido públicamente que ya conoce al hijo que tuvo junto a Gabriela Guillén. Bertín ha querido zanjar definitivamente los rumores y confirmar que la relación con su hijo y con la madre del pequeño es ahora cordial y estable. «Es una monada, he estado jugando con él muchas tardes. Es un encanto», confesó hace escasos días con una sonrisa. De esta manera, quiso dejar claro que sí ha estado presente en la vida del niño en las últimas semanas, contradiciendo las especulaciones que lo acusaban de desentenderse completamente de su paternidad.

Pero además, el artista también tuvo palabras afectuosas hacia Gabriela Guillén. «Gabriela es una niña estupenda y nos llevamos fenomenal, lo que pasa que no voy aireando las cosas», declaró, dando a entender que, a pesar del ruido mediático, entre ellos existe actualmente una buena sintonía, especialmente por el bienestar de su hijo.