El nombre de Pepe Navarro siempre ha estado asociado a una de las disputas legales más mediáticas en la historia reciente de España, en torno a la paternidad de Alejandro Reyes, hijo de la actriz Ivonne Reyes. Sin embargo, en las últimas horas, el periodista se ha visto nuevamente en el centro del debate tras ser preguntado sobre el caso de su amigo Bertín Osborne, y su reciente reconocimiento de paternidad con Gabriela Guillén. A pesar de las dudas iniciales y la posible controversia sobre la veracidad de la paternidad, cabe destacar, el presentador de Mi casa es la tuya decidió públicamente aceptar al niño como suyo a finales de 2023, sin someterse a una prueba de paternidad.

Esta decisión sorprendió a muchos, ya que Bertín había manifestado con anterioridad su reticencia a ser padre nuevamente a su edad. En un momento de sinceridad, el cantante explicó que no deseaba que la situación afectara al niño ni a la madre, y prefería que el tema se resolviera de manera privada, sin acudir a una prueba genética que, en su opinión, solo abriría más puertas a conflictos innecesarios. No obstante, el pasado de enero, se llevó a cabo en los juzgados de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, el juicio por la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela Guillén contra Bertín Osborne cl comienzo del conlifcto. A pesar de que Osborne reconoció públicamente la paternidad del pequeño, decidió no presentarse al pleito, lo que resultó en una sentencia que lo declara oficialmente como padre del menor.

Pepe Navarro en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido en este contexto, precisamente, que los periodistas han preguntado a Pepe Navarro sobre el caso de Bertín Osborne, especialmente en relación a su propia experiencia con la paternidad y los juicios que ha enfrentado por el reconocimiento de su hijo. A diferencia de otras ocasiones, Navarro ha optado por no opinar demasiado al respecto. El periodista y presentador ha dejado claro que no quiere involucrarse en los asuntos privados de su amigo Bertín. «Con Bertín hemos comido, nos hemos visto, pero no hemos hablado de eso… No quiero hablar de ese tema. Que cada uno haga su vida y punto», se ha limitado a decir Navarro con una actitud bastante reservada.

Pepe Navarro ha sido un personaje público que no ha tenido reparos en compartir su versión de los hechos en otros momentos. Sin embargo, parece que la complejidad de su propio caso de paternidad lo ha llevado a adoptar una postura diferente frente a la situación de Bertín.

La larga batalla legal de Pepe Navarro por la paternidad de Alejandro Reyes

Sea como fuere, lo cierto es que el caso de Navarro es muy diferente al de su amigo Bertín. En su juicio por la paternidad de Alejandro Reyes, Pepe ha sido parte de un largo proceso legal que ha durado más de una década. En 2012, el tribunal determinó que Navarro era el padre biológico de Alejandro, hijo de Ivonne Reyes. Sin embargo, a pesar de esta sentencia judicial, Pepe ha persistido en su negativa a reconocer al niño como su hijo. A lo largo de los años, el caso ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación, lo que ha generado tensiones tanto en su vida personal como profesional.