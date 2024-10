Ivonne Reyes resalta el papel de doña Sofía al ser preguntada por Bárbara Rey

Ivonne Reyes ha sido una de las invitadas al estreno de la serie The Walking Dead: Daryl Dixon the book of Carol que ha tenido lugar en Madrid. Después de posar en el photocall habilitado ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. Ha sido entonces cuando ha sido preguntada por uno de los temas del momento de la crónica social de nuestro país: las polémicas imágenes de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose.

Lejos de dar su opinión ha optado por desmarcarse. «No las he visto, la verdad», ha dicho en un primer momento. «Sé de qué va mas o menos porque en las redes sociales es imposible no ver nada, pero…», ha añadido. De esta manera, Ivonne ha evitado hablar del tema, aunque sí que ha dejado claro que le gusta la reina Sofía. «Esa señora me encanta. La Reina (hace referencia a doña Sofía) siempre me ha gustado. Está hecha de otra manera», ha proseguido.

Primera aparición pública de doña Sofía

Teodora de Grecia, la cuarta hija de Constantino II, contrajo matrimonio con el abogado estadounidense Matthew Kumar. Motivo por el que la reina Sofía viajó hasta Atenas. No acudió sola, sino que le acompañaron las infantas Elena y Cristina. Se trata de la primera aparición pública de doña Sofía tras la publicación de las imágenes del Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose. Unas fotografías que han visto la luz ahora, pero que se hicieron en 1994. Cabe reseñar que, mientras doña Sofía se encontraba en Grecia, don Juan Carlos estaba en Galicia, donde precisamente tuvo un encuentro con el Rey Felipe y la Reina Letizia.

Una polémica ‘in crescendo’

En las últimas horas han comenzado a salir a la luz más detalles sobre la relación que tuvieron Juan Carlos I y Bárbara Rey. Sin ir más lejos, OKDIARIO ha publicado en exclusiva la grabación en la que se confirma que la vedette chantajeó al Rey Juan Carlos. «El Rey (hace referencia a Juan Carlos I) está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo», dice la actriz en la grabación. Además, la artista amenazó con sacar a la luz su vínculo sentimental. «Porque le puede costar todo, le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo», explica Bárbara. Se trata de un audio en el que Bárbara habla con un emisario del Rey emérito en los años 90. En él expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del Rey Juan Carlos.

Fue Ángel Cristo Jr., quien facilitó a la revista holandesa Privé unas imágenes de su madre con el Rey emérito. Unas fotografías que han provocado que sea, sin duda, uno de los temas del momento.