La guerra fría entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes no tiene tregua. Prueba de ello son, sin ir más lejos, las palabras que, este lunes, el presentador y productor de televisión ha dedicado a la que fuera su pareja sentimental. Pepe ha sido captado por las cámaras de Gtres dando un paseo por las calles de Madrid y, preguntado expresamente por Ivonne, el televisivo se ha mostrado tajante: «Dios la va a castigar, ella es creyente y habla de justicia divina, pero está comentiendo un pecado portal y eso es un castigo. Va a ir al infierno con esa gran mentira (…) Ya no me afecta, el problema lo tiene ella», ha comenzado diciendo.

«Está arruinada interiormente y es muy difícil que levante cabeza, cuando deje esta vida irá al infierno por vivir en pecado mortal», ha añadido. Estas palabras, cabe recordar, llegan a raíz de la resolución de la última batalla judicial entre la ex pareja tras la demana que el presentador interpuso a la venezolana por vulneración del derecho al honor e intimidad. La sentencia del Supremo se dictó recientemente en favor de Ivonne, después de un recurso de casación por parte del periodista.

Pepe Navarro por las calles de Madrid / Gtres.

Fue el pasado mes de enero cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la resolución del caso, que se remonta a una entrevista que Ivonne concedió a la revista Lecturas en el año 2019. En esta, la televisiva desveló los detalles más crudos de sus años junto a Pepe Navarro, al que conoció en el programa El juego de la oca; que pasan por dos abortos y un intento de suicidio de ella. «Me vine abajo, no podía con tanto choque entre mis creencias y esa relación. Llamé a Pepe y le dije que nopodía más, que me había tomado un bote de pastillas. Vino a mi casa y me recogió. Me dejó en la esquina del hospital para que entrara sola a urgencias. Me hicieron un lavado de estómago y me salvaron por muy poco», contó.

El presentador entendió que las palabras de Ivonne afectaban directamente a su honor y llegó a solicitar 60.000 euros en concepto de indemnización. Sin embargo, los tribunales fallaron en su contra en enero de 2021, y el comunicador recurrió la sentencia para volver a perderla en 2022. Entonces, Pepe Navarro volvió a recurrir y fue directo al Tribunal Supremo, aunque sin éxito, ya que su recurso de casación ha sido igualmente desestimado. Esto, es digno de mención aquí, obliga ahora al natural de Palma del Río a hacer frente al pago de las costas del medio de impugnación extraordinario que permite a las partes de un proceso judicial solicitar la revisión de una sentencia definitiva en instancias superiores, con el fin de anularla o modificarla.

Pepe Navarro por las calles de Madrid / Gtres.

La ‘guerra’ de Pepe Navarro e Ivonne Reyes en el juzgado

Este no es, sea como fuere, el único pleito que han protagonizado Pepe Navarro e Ivonne Reyes en los últimos años. En junio de 2022, sin ir más lejos, la actriz y empresaria vio cómo, al contrario de lo que ha ocurrido ahora, la Justicia fallaba a favor de su ex pareja, considerando su inocencia, frente a la demanda interpuesta por la venezolana por un presunto delito de acoso y persecución y por «miedo e insultos». «Todo esto que está haciendo responde a una persecución y acoso permanente que lleva ocurriendo desde hace catorce años. Parece obedecer más a una obsesión que a un comportamiento racional», declaraba entonces la televisiva.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes a su salida de los juzgados / Gtres.

Ivonne basó su denuncia en una llamada telefónica que Pepe Navarro realizó primero al programa Viva la vida, estando ella como invitada, y en la tildó a la mujer de «sinvergüenza», entre otros calificativos que ésta aportó como pruebas; y, después, a la prensa, calificando a Ivonne como una persona «enferma». «Por aquí seguro que hay algún psiquiatra. Hablad con él del tema Ivonne y seguro que él os puede decir mucho más. Una mujer que yo creo que está enferma. No se explica cómo puede engañar de esa manera y mantiene la mentira hasta el final», dijo Navarro.