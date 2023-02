Irónico. Justo el día de San Valentín, Pepe Navarro e Ivonne Reyes se han vuelto a ver las caras en el juzgado. La última vez que la televisiva sentó al periodista en el banquillo fue por una denuncia por violencia de género que, el pasado 18 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia absolutoria. Como una pescadilla que se muerde la cola, Reyes ha vuelto a llevar al juzgado al presentador de Mississippi, pero esta vez por injurias que atentan contra su derecho al honor.

Aunque han entrado por separado, cada uno con sus respectivos abogados, la pareja de televisivos ha coincidido no solo para declarar, sino también a la salida. Protagonistas de la imagen más buscada, ambos en el mismo plano, sin mirarse a la cara, pero juntos. Y es que, aunque se tiene constancia de que han coincidido en más de una ocasión en las visitas judiciales que han tenido, nunca antes se había producido esta imagen.

Tanto Ivonne como Pepe han evitado siempre verse, entrando por separado a los juzgados y saliendo del mismo modo. Pero esta vez, el destino ha hecho que se crucen. Y casi que se choquen. Un momento de tensión que ha sido captado por las cámaras de Gtres y que deja constancia, por si quedaban dudas, que entre ellos la cosas no se va a solucionar jamás.

A la salida del juzgado, el periodista se ha parado a hablar con la prensa y a comunicar que, una vez más, el fiscal ha pedido su absolución, a esperas de la sentencia del juez, que es quien tiene la última palabra. Sin embargo, estas continuas visitas a la institución ya le están cansando: «Decir que ese hijo no es mío no creo que sea ningún delito. Si cada vez que diga que ese hijo no es mío va a denunciarme, yo creo que es una forma de instrumentalizar la justicia».

En su defensa, el de Palma del Río ha alegado que él nunca ha provocado a Ivonne en un plató de televisión: «Jamás me habéis visto hablar mal de esta mujer. He estado 10 años callado y ella apareciendo permanentemente en televisión insultándome». Tras su declaración, los medios de comunicación le han avisado de que la demandante venía por detrás, a lo que él, tirando de ironía pero derrochando tensión, ha sentenciado: «Ah bueno, pues la saludaremos. O ponemos un biombo».

En ese momento, Pepe se ha despedido de la prensa y ha hecho un intento de irse por la izquierda, justo cuando Ivonne ha girado para el mismo lado, a punto de chocarse. Al darse cuenta, la televisiva ha cambiado de rumbo y ha vuelto para atrás, para después girar a la derecha y despedirse de la prensa. Un gesto que confirma, una vez más, que no se pueden ni ver. Pero la imagen que todo el mundo buscaba ya ha llegado.