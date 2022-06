Pepe Navarro lanza un tajante mensaje a Ivonne Reyes y a su hijo tras haber ganado la demanda

La vida últimamente está sonriendo a Pepe Navarro. Pese a que Ivonne Reyes le interpuso una demanda por las declaraciones que hizo sobre ella en Viva la vida, finalmente la Justicia ha dado la razón al presentador al considerar que las palabras que utilizó el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi no tenían intención alguna de “atacar la dignidad, ofender, vilipendiar o menoscabar” a la venezolana. Una resolución que no ha terminado de convencer a la actriz, que aseguró que “seguirá luchando” para defender su verdad.

En un intento por saber cómo se encontraba Pepe Navarro tras haber vencido a Ivonne en los tribunales, las cámaras de Gtres le han captado en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, enclave por el que andaba después de aterrizar con una mochila sobre su espalda y sin tener reparo en hablar con los reporteros allí presentes sobre lo sucedido: “Lo mejor es haberlo ganado, pero es una pena que se utilice a la Justicia para hacer esas barbaridades y esas tonterías”, comenzaba diciendo, dejando entrever que considera que la acusación que la colaboradora hizo hacia él es lo más parecido a una “telenovela venezolana”. Y es que, poco le importa que la empresaria haya admitido que este asunto no quedará así, ya que confía plenamente en la Justicia: “Espero que sí, que se haga Justicia y que le diga a su hijo quién es su padre, que lo reconozca y que firme la paz de una vez. Dejémonos de estupideces y de telenovelas venezolanas. Esto es una telenovela venezolana, a mí me parece ridículo. Se lo han dicho la jueza y la fiscal, pero ella insiste”, señalaba, quitando importancia a las declaraciones de la madre de Alejandro Reyes y siguiendo firme en sus convicciones.

Durante su trayecto a pie, Pepe también ha aprovechado la presencia de la prensa para lanzar una recomendación a Reyes. Esta no es otra que “que le diga a su hijo quién es el padre”, mientras que, por otro lado, prefiere no decir nada al joven: “Yo no soy su padre y no tengo nada que decirle, es su madre quien tiene que decírselo”, finalizaba, aclarando así que no tiene ningún interés en tener contacto con Alejandro de ningún tipo.

Con respecto a la información dada por LOOK durante la pasada tarde, en la que se aseveraba que Andrea y Marlo Navarro Zaldívar habían optado por tomar medidas legales contra Ivonne Reyes por haber dado a entender en Sábado Deluxe que uno de ellos no era hijo de Pepe Navarro. Una decisión que el presentador ha confirmado rotundamente, apoyando a sus hijos y mostrándose muy orgulloso: “Está demandada. Les apoyo totalmente, pero no sé si ganaremos”, indicaba, intentando no dar por sentado ningún juicio.

Con respecto a la próxima boda de su hija, Pepe Navarro aseguraba estar plenamente feliz y deseando que llegue el día de la gran ceremonia: “Todo muy bien, estamos muy contentos. Yo llevaré a mi hija al altar”, desvelaba, con una aparente alegría que no han conseguido empañar ni las advertencias de Ivonne Reyes.