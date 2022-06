Los hijos de Pepe Navarro declaran la guerra a Ivonne Reyes

La guerra judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece que nunca va a llegar a su fin

, directa o indirectamente. Esta semana se ha conocido el fallo del juzgado de violencia de género, el cual ha absuelto al presentador de un delito leve de acoso y vejaciones: “Debo absolver y absuelvo a don José Navarro Prieto de un delito leve de vejaciones injustas del que resultaba acusado en este procedimiento, con declaración de las costas de oficio”, podía leerse. Y es que, la propia fiscalía, tras tomar declaración durante la vista, tildó las acusaciones de “inverosímiles”.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Ivonne Reyes (@ivonnereyest)

Hay que recordar que la presentadora acusó al protagonista en cuestión de llevar años persiguiéndola y haber urdido un plan para atemorizarla y crearle terror, llegando incluso a temer por su vida, pues decía sentirse perseguida por un vehículo. Unas declaraciones que no han gustado nada ni al que fuera maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi ni a sus hijos, los cuales después de conocer el fallo, han decidido emprender acciones judiciales contra la venezolana. Según ha podido saber LOOK, Andrea y Marlo Navarro Zaldívar han optado por tomar la vía legal con Ivonne al asegurar ésta que uno de ellos no es hijo biológico de Pepe.

Era durante el pasado mes de marzo cuando la presentadora se sentaba en el plató de Sábado Deluxe para hablar largo y tendido sobre cuál es su relación actual con Pepe, respondiendo así a una entrevista previa de éste en el mismo espacio televisivo. Dadas las declaraciones que estaba dando, Eva Zaldívar interrumpió telefónicamente para enzarzarse en una conversación con la entrevistada, la cual por momentos iba adquiriendo toques surrealistas. Cansada de la llamada, Ivonne preguntó: “¿De qué hijo no es padre Pepe, del tuyo o del mío? Porque tú también tienes muchas cosas que callar”. Una afirmación que no quedó ahí y que la invitada fue repitiendo en varias ocasiones: “Habla de tus hijos, que alguno no es de Pepe Navarro”, “¿Cuál hijo (tiene que hacerse la prueba de paternidad)? ¿El mío, o el de ella? Siéntate aquí y habla, que tú también tienes una historia que contar, o “Pregunta si Navarro le pidió a Eva que le hiciera la prueba a sus hijos”, fueron algunas de las frases más destacadas de Reyes de la noche, las cuales han servido a los hijos mayores de Pepe para iniciar una nueva vía contra Ivonne, aunque aún es pronto para saber qué recorrido puede tener la demanda.

Lo que sí se sabe es que la venezolana ha perdido la demanda que interpuso a Navarro por las declaraciones que hizo él sobre ella en Viva la vida. Así lo contó Rafa Mora en exclusiva en Sálvame, forzando a que la propia Ivonne lanzara un comunicado a través de su Instagram en el que hablaba sobre todo lo sucedido, confesando que “seguirá luchando” aunque este hecho “suponga para ella un desgaste psicológico al tener que revivir episodios que ha intentado borrar de su mente durante más de 20 años”.