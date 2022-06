Nuevo varapalo para Ivonne Reyes. Pese a haber luchado por defender su verdad, la venezolana ha perdido la demanda que interpuso a Pepe Navarro por las declaraciones que hizo sobre ella en Viva la vida. Así lo contaba Rafa Mora en exclusiva durante la pasada tarde en Sálvame, arrebatando la exclusiva que iba a desvelar en pleno directo Lydia Lozano.

Una vez se ha sabido de manera pública la resolución que ha dado la Justicia con respecto al asunto, la presentadora ha hecho uso de sus redes sociales para difundir un comunicado cargado de explicaciones, entre las que está el motivo que la jueza ha aportado para absolver a Pepe Navarro. Y es que, al parecer, la magistrada consideró que las palabras que utilizó el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi, como por ejemplo “indigna, farsante, sinvergüenza, deleznable, mentirosa”, fueron “poco afortunadas” y dichas en “un momento de enojo y discusión”, pero sin intención alguna de “atacar la dignidad, ofender, vilipendiar o menoscabarla”. Algo que no ha gustado en absoluto a Reyes, que ha confirmado que “seguirá luchando”: “Esta es la única denuncia de las muchas que he interpuesto ante la Policía que es derivada al juzgado de violencia contra la mujer. Para mí es un orgullo y un triunfo haber llegado hasta aquí y, aunque el acusado haya sido absuelto, seguiré luchando (…) Seguiré constante en el esfuerzo con la ayuda de mi entorno tanto personal como profesional, para seguir luchando por mi integridad personal en la salvaguarda de mis derechos fundamentales, mi honor y mi dignidad. Como personaje público me veo en la obligación de no rendirme y seguir luchando para que se haga justicia, aunque esto suponga para mí un desgaste psicológico al tener que revivir episodios que he intentado borrar de mi mente durante más de 20 años. #contralaincomprensióndelsistema #stopviolencia”, sentenciaba, visiblemente molesta por lo sucedido, pero sin tirar la toalla de cara al futuro.

Para evitar la disparidad de opiniones, Ivonne ha optado por declinar la opción de enviar comentarios en ese post. No obstante, ha reaparecido a través de sus stories de Instagram para mandar un cálido mensaje a sus seguidores: “Estoy por aquí para dar las gracias a todos los que me han apoyado. De verdad, solo decir que estoy bien, tranquila y estoy con ganas de continuar, y sobre todo por favor, no dejen de denunciar. Ese es mi mensaje de corazón, muchas gracias”, finalizaba, animando así a todas las personas que se encuentren en una situación similar a que den el paso a la hora de avisar a la Justicia, pese a que en este caso la resolución no haya sido la esperada por ella.

Cuando Rafa Mora aportó los datos oportunos sobre la decisión de la jueza, la cual habría considerado la demanda como “ridícula y desproporcionada”, muchos fueron los asistentes al plató que aplaudieron, dejando entrever que estaban satisfechos con cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Pero pese a eso, aún quedan muchos conflictos por resolver entre Ivonne y Pepe.