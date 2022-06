Nueva batalla judicial. Después de muchos años de guerras mediáticas, Ivonne Reyes y Pepe Navarro se vieron las caras en los juzgados hace tan solo unos días. Esta vez, dejando a un lado el tema de la paternidad de su hijo, coincidieron debido a una demanda interpuesta por la televisiva por presunto acoso y amenazas. Dispuestos a defender sus posturas ante un juez, ambos fueron citados en el juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Tras este difícil episodio, la venezolana ha reaparecido en el centro de la capital para asistir a la boda de su íntima amiga Vania Millán, donde ha confesado a las cámaras cómo está llevando este proceso judicial: “Un poco removida. Bastante cansada, porque he trabajado muchísimo con psicólogos y los abogados, pero por otra parte estoy orgullosa y satisfecha de haber sentado al personaje allí”. Y es que, no están siendo tiempos fáciles para la televisiva, pues después de mucho luchar para que la Justicia reconociese a Pepe Navarro como padre de su hijo Alejandro, Ivonne ha vuelto a pisar los juzgados por una cuestión distinta pero vinculada a la misma persona. “Llevo más de 20 años siendo acosada por él. Siento miedo todavía a día de hoy y mi hijo también”, dijo hace unas semanas en el plató de Viva la vida.

Ahora, envuelta de nuevo en un asunto legal junto al que fuera presentador de El juego de la Oca, la modelo ha querido mandar un importante y contundente mensaje a todas las mujeres que la siguen: “Quiero recordar a todo el mundo que denuncien, porque a veces dejamos pasar las cosas, las normalizamos y no es normal lo que estamos viviendo”. En cuanto a las palabras del demandado, que sentenció que lo único que quería Reyes era “montar un circo”, esta ha sido muy tajante: “Es muy frívolo esa forma de hablar. Estamos hablando de maltrato psicológico”. Sin embargo, y pese al revuelo mediático que está creando este caso en particular, la venezolana ha confesado que va a seguir luchando por su verdad: “Yo voy a seguir siempre dando mis pasos hacia adelante”.

Y es que, la violencia de género sigue siendo un tema muy a la orden del día en nuestro país. Muchos han sido los rostros conocidos que han aprovechado su alcance para hablar de esta cuestión y denunciar públicamente conductas que, en ocasiones, se llegan a normalizar. Es por ello que Ivonne ha querido dar un paso al frente y, defendiendo a capa y espada su testimonio, ha denunciado la situación de forma pública con un claro objetivo: “Estoy trabajando y seguiré trabajando todo lo que pueda, no solamente por mí, si no por muchas. Y poder dar voz a muchas mujeres que no se dan cuenta de lo que están viviendo”.

Una reaparición con motivo nupcial

Esta ha sido la primera vez que la modelo se ha pronunciado públicamente después del juicio que tuvo lugar el pasado jueves 2 de junio. Su reaparición se ha debido al enlace entre la excuñada de Sergio Ramos y el reconocido doctor Julián Bayón y, aunque la televisiva ha llegado al finalizar la ceremonia, ha confesado sentirse muy orgullosa y feliz por que su íntima amiga haya encontrado de nuevo la felicidad: “Se merece que sea feliz de nuevo y ojalá puedan ampliar la familia y sino, ya son una gran familia los dos”. Y es que, las bodas siempre han sido un punto débil para Ivonne que, en más de una ocasión, ha confesado a las cámaras querer vestirse de blanco. Aunque ahora su corazón está desocupado, la televisiva no descarta la opción de volverse a enamorar en un futuro no muy lejano. “Yo me quiero casar. Dicen que de una boda sale otra boda, pero yo ya he ido a varias…”, ha dicho entre risas.