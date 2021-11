Antonio David Flores continúa apartado de la televisión pero sigue haciéndose a notar a través de otras plataformas. Su canal de YouTube se ha convertido en su altavoz personal para opinar sobre todo aquello que crea conveniente. Desde ahí también mueve a la Marea Azul, nombre elegido para bautizar a aquellos fieles que le apoyan tanto a él como a su exmujer Olga Moreno

Pero el exGuardia Civil no se hace solo notar a través de sus extensos vídeos sino también en el resto de redes sociales. Hace unas horas que publicó un tuit y una storie en Instagram que han levantado un gran revuelo. El andaluz ha querido mandar un mensaje de apoyo a todas las mujeres, aprovechando que el pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

«#DiaContralaViolenciadeGenero #25N Tolerancia cero. Siempre con las víctimas», ha escrito. Unos caracteres que no han pasado desapercibido para sus seguidores. Antonio David ha recibido varias críticas, la mayoría en forma de apoyos hacia Rocío Carrasco. «Yo siempre al lado de las víctimas y por supuesto al lado de ROCÍO CARRASCO, porque durante 25 años has estado machacándola para ganar dinero, me pareces lo peor como padre y como persona, y te deseo que sufras una milésima parte de lo sufrió Rocío. #RocioYoSiTeCreo», escribía una seguidora.

Mucho más dura era otra usuaria: «Tú que te has dedicado precisamente a hundir y maltratar a una persona durante 25 años y ahora que los medios no están de tu lado ¿ahora eres la víctima no? Que huevazos tenéis algunos… pd: cada uno recoge lo que siembra».

Una ola de reacciones en la que la palabra «vergüenza» se repetía en bastantes ocasiones. Sin embargo, también hay quien sacó la cara por Antonio David y criticó el documental de Rocío Carrasco: «Bien dicho AD que esta vergüenza de docufake no tape esta realidad que desgraciadamente viven muchas mujeres. Un abrazo a ti y a toda tu familia ❤».

Antonio David se pronuncia sobre su guerra judicial

Polémicas aparte, el exmarido de Rocío Carrasco ha hablado recientemente sobre la posible reapertura del caso de supuestos malos tratos que la hija de Rocío Jurado dijo sufrir por parte de Antonio David. Y lo hizo con recadito a algunos colaboradores de Sálvame: “Pusisteis de manifiesto que se iba a reabrir la causa. Os recuerdo que siete magistrados supervisaron la denuncia por violencia de género y quedó sobreseída”.

El padre de Rocío Flores también aprovechó un vídeo en su canal para mandar un mensaje a María Patiño, después de que la periodista desvelase que fue él mismo quien pegó en Málaga los carteles en los que se le acusaba de maltratador. Antonio David Flores pide que saque a la luz esas pruebas si es que está tan segura.