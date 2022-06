Ivonne Reyes y Pepe Navarro se vuelven a enfrentar en los tribunales

Ivonne Reyes y Pepe Navarro protagonizan un nuevo desencuentro judicial. Esta mañana, la venezolana y el periodista han comparecido ante el tribunal tras admitirse a trámite la demanda de Reyes por amenazas y acoso.

Vestida de blanco y negro, con mascarilla y el semblante serio, Ivonne llegaba al juzgado en compañía de su abogada. La venezolana atendía brevemente a los medios y aseguraba que estaba nerviosa, pero contenta de que la demanda se haya admitido a trámite y «por fin la vayan a escuchar». La modelo ha reconocido que ha pedido un biombo para no tener que ver frente a frente al periodista.

Por su parte, Pepe Navarro llegaba junto a su abogado y se mostraba tranquilo. Con tono irónico, el presentador ha comentado a los periodistas: «Aquí está el circo, es lo que le gusta a esta chica». Aunque no se ha parado a hacer declaraciones, sí que ha dicho que espera que a Ivonne «se le quite el miedo».

El pasado fin de semana, la venezolana participaba en una de las secciones del programa Viva la vida, en la que habló sobre la especial relación que mantiene con su hijo y lo mucho que le echa de menos ahora que el joven se ha trasladado a Estados Unidos para centrarse en su carrera. «Estamos muy unidos, y hablamos mucho, pero el síndrome del nido vacío es muy malo», confesaba la venezolana. Hace unas semanas, la venezolana en el mismo programa que «sentía miedo», algo que hizo extensivo a su hijo, motivo por el cual interpuso esta demanda: «llevo más de 20 años siendo acosada por él», dijo.

Pocos días antes de este ‘encuentro’ ante los tribunales, Pepe Navarro comentaba a algunos reporteros a su llegada de París que Ivonne nunca ha sido pareja suya y se mostraba irónico sobre esta última demanda: «Tú crees que tiene miedo?», decía.

Los desencuentros entre el veterano periodista y la venezolana vienen de lejos. El pasado mes de abril Navarro entraba en directo en Viva la vida y criticaba la actitud de Reyes: «Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Ivonne Reyes y de la farsante que se llama Vanessa Martín. Son personas indignas, repugnantes… No hay más», decía el comunicador, que se mostraba muy molesto. «Sabes perfectamente que el hijo no es mío, atrévete a decir el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu hijo, tenerlo engañado toda la vida. Tienes un morro que te lo pisas», aseguraba muy enfadado.

Por otra parte, la abogada de Ivonne Reyes, Sonia Gea, declaraba en El programa de Ana Rosa que “no entendían por qué Pepe Navarro sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro», decía la letrada. «No hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro. Es un hecho juzgado y no se puede volver a juzgar», sentenciaba la abogada, al tiempo que aseguraba que el periodista le debe a Ivonne Reyes más de 28.000 euros por impago de la manutención, a la que Alejandro Reyes renunció al cumplir veintiún años.

A esto hay que añadir que este fin de semana el programa Socialité emitía nuevos datos sobre la polémica entre la venezolana y el comunicador y aseguraba que había podido comprobar que, durante un tiempo, Ivonne recibió un ingreso mensual de 6000 euros de un empresario, que dejó de pasarle este importe cuando falleció en 2002.