Este fin de semana, Ivonne Reyes se convertía en protagonista absoluta de una de las secciones de Viva la vida, al sincerarse sobre aspectos delicados de su vida. La venezolana se enfrentaba a la sala de los espejos y hablaba de la especial relación que mantiene con su hijo, Alejandro, que se ha marchado a vivir a Estados Unidos para centrarse en sus estudios de Arte Dramático y Business Marketing, lo que ha dejado a Ivonne Reyes más sola. «Estamos muy unidos, y hablamos mucho, pero el síndrome del nido vacío es muy malo», confesaba este fin de semana la venezolana. Ivonne siempre ha intentado proteger a su hijo, sobre todo a raíz del tema de la paternidad y la pelea con Pepe Navarro.

Por su parte, el veterano periodista llegaba al aeropuerto de Madrid procedente de París, donde le esperaban los medios. Aunque en un primer momento ha guardado silencio, el comunicador se ha mostrado molesto cuando se le ha preguntado por Ivonne Reyes: «¿cuándo ha sido pareja mía esa persona?», ha dicho tajante. “Ha sido pareja de muchas personas, pero no mía”, ha declarado. Sobre la demanda que Reyes ha interpuesto contra él por presunto acoso y amenazas, el periodista ha dicho: «¿Tú crees que tiene miedo?», ha asegurado antes de pedir a los periodistas que le dejaran tranquilo.

A mediados del mes de abril, Pepe Navarro entraba en directo en Viva la vida y le reprochaba a Ivonne Reyes la insistencia en seguir diciendo que Alejandro Reyes es hijo suyo.»Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Ivonne Reyes y de la farsante que se llama Vanessa Martín. Son personas indignas, repugnantes… No hay más», aseguraba el comunicador. «El morro lo tienes tú, Ivonne Reyes, eres una sinvergüenza, lo sabes. Sabes perfectamente que el hijo no es mío, atrévete a decir el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu hijo, tenerlo engañado toda la vida. Tienes un morro que te lo pisas», comentó muy enfadado.

Hace unos días, la abogada de la venezolana, Sonia Gea, rompía su silencio en El programa de Ana Rosa y respondía con mucha rotundidad al periodista, que en numerosas ocasiones ha dicho que no es el padre de Alejandro. «No podemos entender por qué sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro», ha declarado la letrada, que considera que las últimas declaraciones de Navarro son una estrategia para encontrar un hueco legal para que Ivonne le demande y pueda reabrirse el caso. «No hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro. Es un hecho juzgado y no se puede volver a juzgar», ha sentenciado la abogada.

La letrada también aseguraba que el periodista debe a Ivonne más de 28.000 euros en concepto de impago de la manutención, aunque Alejandro renunció de manera voluntaria a la misma cuando cumplió 21 años. Por su parte, Pepe Navarro dijo que solo debía entre 2000 y 3000 euros.

Este mismo fin de semana, el programa Socialité emitía nuevos datos sobre este asunto. Según han podido comprobar desde el espacio, un empresario habría estado pasando a Ivonne Reyes una pensión de 6.000 euros al mes durante tres años, concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece. Un detalle que vuelve a sembrar la duda sobre este tema.