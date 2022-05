Ivonne Reyes se rompe al hablar de la marcha de su hijo

Ivonne Reyes ha enfrentado este fin de semana a un momento muy complicado. La venezolana ha participado en una de las secciones más difíciles del programa Viva la vida, la sala de los espejos. Una sección en la que los participantes se exponen ante su propio reflejo y contestan a una serie de preguntas. En el caso de Ivonne, la actriz ha ofrecido una de las entrevistas más duras y sinceras de toda su carrera y ha desmontado, en parte, la imagen de mujer fuerte que suele desprender.

Ella misma ha explicado los motivos que la llevan a mostrarse como una persona dura, sobre todo en su faceta profesional y en todo lo que respecta a su hijo. Sin embargo, ha reconocido que a veces es solo una coraza, porque necesita aparentar seguridad y serenidad en momentos difíciles, como la muerte de su hermano: «Mi querido hermano se fue ya hace seis años y sigo sin aceptarlo, yo sigo hablando con él. A veces me abro un vinito y le digo ‘venga, David, vamos a tomarnos un vino», ha confesado.

La venezolana ha revelado que siempre intenta llevar una sonrisa en la cara y aparentar serenidad porque, en ocasiones, cuando está sola se viene abajo: «Soy muy solitaria, me gusta estar sola, hay momentos en los que necesito sacar las emociones y tengo que hacerlo sola», ha dicho.

Uno de los temas que más ha preocupado a la modelo a lo largo de los años ha sido su hijo Alejandro, en el que siempre ha estado muy volcada, sobre todo, por todos los procesos judiciales a los que ha tenido que enfrentarse a consecuencia del tema de la paternidad. A pesar de que Alejandro ha sido legalmente reconocido por Pepe Navarro, el periodista sigue negando que sea su padre. Una intensa batalla que ha provocado que la modelo se vuelque para protegerlo.

Hace ya un tiempo que su hijo Alejandro tomó la decisión de poner tierra de por medio y mudarse a Estados Unidos para estudiar Arte Dramático y Business Marketing, lo que ha dejado a Ivonne Reyes más sola. «Estamos muy unidos, y hablamos mucho, pero el síndrome del nido vacío es muy malo», ha revelado la venezolana.

Una confesión que ha provocado que, finalmente, la modelo se derrumbara en directo, intentara contener las lágrimas y no pudiera continuar con la entrevista. En ese momento, Emma García ha interrumpido la sección porque se ha dado cuenta de que Ivonne Reyes no era capaz de continuar con la entrevista. No obstante, una vez que se ha dado paso a la pausa de publicidad y se ha retomado el espacio, la venezolana, ya más tranquila -aunque con el rostro compungido por el revuelo de emociones-, se ha sentado de nuevo en el plató con el resto de colaboradores para continuar con el programa como invitada.