La lucha entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro ha vuelto a la carga. La venezolana se sentaba hace unas semanas en Viernes Deluxe y rompía así su silencio. Durante su entrevista, esta relataba su verdad, dejando claro que el presentador de El Juego de la Oca era el padre de su hijo y que este lo tenía claro. Días más tarde, una tercera persona, Vanessa Martín, se sentaba en el mismo espacio televisivo para relatar el infierno que había vivido junto al conocido presentador. Ahora, lleno de furia y con Ivonne en plató, Pepe Navarro se ha puesto en contacto con Viva la vida y, a través de una llamada telefónica, ha cargado contra las dos mujeres que se han posicionado públicamente en su contra.

“Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Ivonne Reyes y de la farsante que se llama Vanessa Martín”, ha comenzado diciendo visiblemente cabreado, ante la sorpresa de los colaboradores, que se han quedado en shock con la inesperada intervención. “Son dos personas indignas, repugnantes. ¿Cómo es posible que estas personas todavía tengan el morro, la cara de salir a contar lo que cuentan? Todos sabemos cuál es la verdad”, ha añadido. El comunicador, sin ningún tapujo, ha continuado cargando contra la modelo que, presente en plató, se reía sarcásticamente del que un día fue su pareja: “Son capaces de todo por salir en televisión y cobrar. El morro lo tienes tú, querida Ivonne Reyes. Eres una sinvergüenza y lo sabes perfectamente. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Di el nombre del padre. Atrévete a decir el nombre del padre”. Cuando las cámaras del programa han enfocado a la venezolana riéndose, Pepe ha vuelto a la carga: “Qué risa…qué risa da engañar a tu hijo, tener engañado toda la vida”.

Ivonne Reyes, que ha acudido al espacio televisivo como invitada para “poner los puntos sobre las íes” y aclarar la paternidad de su hijo Alejandro, se ha encontrado con un Pepe Navarro lleno de furia que no ha dudado en rebatir sus declaraciones. “Tienes un morro que te lo pisas, Ivonne. Eres una sinvergüenza. No tienes cara”, ha proseguido. Cansado de la situación en la que se está viendo envuelto, el conocido presentador ha cargado también contra Telecinco: “No sé cómo estáis haciéndole ahí el coro a esa señora que sabéis que ha mentido. Hay unos detectives que ella contrató para averiguar y quitarme el ADN, y que ese ADN demuestra que su hijo no es mío”.

Tras ser acusado de no querer reconocer a su presunto hijo y de haber agredido a Vanessa Martín, Pepe Navarro ha roto su silencio y ha denunciado la difícil situación que está atravesando en estos momentos. “Es muy grave lo que está pasando. No es una broma. Dejar hablar a esa señora con la documentación que tenéis, no es posible. Es todo mentira. Que haya una sentencia no quiere decir que eso vaya al cielo porque se demuestra claramente que es mentira todo. Basta ya de esta farsa”, ha sentenciado. El programa de Mediaset, preocupado por el tono de la conversación, ha decidido poner fin a la llamada, pero antes de esto, el que fuera presentador de El juego de la oca ha zanjado el asunto con unas palabras que dejan muy clara su posición: “Ya está bien de tomar el pelo”.

Pero esta batalla mediática no es nada nuevo, pues Ivonne Reyes y Pepe Navarro han mantenido una lucha televisiva desde hace años. Sin embargo, tras varios meses alejados del foco mediático, ambos han vuelto a ser los protagonistas de la prensa rosa y la pequeña pantalla. Era el propio Pepe quien abría la veda el pasado mes de noviembre cuando, por primera vez, se sentaba en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez y defendía su verdad. Después de tan polémica entrevista, era Ivonne quien decidía dar un paso adelante en el mismo espacio televisivo y cargaba contra él. Desde entonces, las cosas no solo han ido a más, sino también a peor.