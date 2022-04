Vanessa Martín relata el infierno que vivió junto a Pepe Navarro

Desde la última entrevista que Pepe Navarro ofreció en el Deluxe, el tema no ha cesado. Primero era Ivonne Reyes la que rompía su silencio y se sentaba en el plató televisivo para hablar de las pruebas de paternidad de su hijo y ahora ha sido Vanessa Martín quien, después de 20 años callada, ha decidido contar su verdad, relatando así el infierno que vivió junto al famoso presentador de El gran juego de la Oca. «Quiero agradecer al programa que me dé voz, y sobre todo en el mismo sitio en el que Pepe Navarro me negó por enésima vez”, ha empezando diciendo la invitada.

Los inicios de la relación

El relato de Vanessa ha comenzado con los inicios de su historia de amor junto al presentador: “Fue una historia muy bonita inicialmente y con un final muy duro”. Con 22 años, la protagonista de la noche conoce al que sería el hombre de su vida y, tras casi tres años de relación, deciden ponerle punto y final. Cuando Vanessa comienza a intimar con él, Pepe tiene pareja, Eva Zaldívar, aunque ella desconocía esa información. “Él me comentó que tenían una relación más bien social, de cara a la galería y por la niña”, ha relatado. Vivieron un noviazgo, en el que se veían cada día, incluso viajaban juntos. “Yo me enamoré locamente de él. Para mí era como el príncipe azul con el que todas las chicas soñamos”, ha comunicado la protagonista del Deluxe. Sin embargo, poco a poco las cosas van cambiando hasta que, finalmente, la llama termina por apagarse. “Para mí acaba el día que me quedo embarazada”, ha relatado. Al comentarle la sorprendente noticia, Pepe le comunica otra aún más fuerte. “No te lo vas a creer, Eva también”, así fueron las palabras del presentador, tal y como ha contado Vanessa en el programa nocturno. En ese momento, su sueño se trunca. Tras pensárselo mucho, Vanessa decide seguir adelante con el embarazo y se lo comunica a Pepe, a lo que este le recomienda ir a un médico de confianza. “Me fie de él. Empecé a ir a ginecólogo y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo”, ha explicado la protagonista. Con las mismas, decide contárselo a la que consideraba su pareja y este le recomienda el aborto como solución al problema, alegando que la vida de Vanessa corre peligro.

Vanessa Martín pierde a su bebé

Cuando todo empieza a volverse en su contra, Vanessa, sin saber cómo, comienza a sospechar y decide ir a una clínica privada para seguir adelante con su embarazo. “En ese momento me encuentro que el feto está bien pero parece ser que las prácticas no han sido las más habituales y que el feto no tiene sonido del corazón”, ha continuado explicando. Acompañada por su madre, la invitada pierde la ilusión de su vida y, finalmente, es intervenida para provocar la salida del feto. Al regresar a casa tras la intervención, Vanessa empieza a tener fiebre y vuelve al hospital, donde es operada de nuevo en quirófano. “Yo, en ese momento, cojo la mano de mi madre y le digo: ‘Mamá, yo solo te pido una cosa: ‘Si yo no salgo del quirófano, solamente te pido que se haga justicia. Yo tengo claro por qué se ha muerto mi niño’”, ha relatado. Haciendo alusión a Ivonne Reyes ha sentenciado: “No puedo demostrar que él sea el padre. Lo va a negar toda la vida porque no he tenido la suerte de que nazca y poder hacerle una prueba de paternidad”.

La agresión de Pepe Navarro

Tras relatar uno de los momentos más duros de su vida, Vanessa pasa a contar cómo Pepe Navarro ha hecho que su vida fuera un auténtico infierno. Tras poner punto y final a su relación, ambos mantienen una última conversación que termina en agresión, como así lo ha relatado la invitada de la noche Deluxe. Ella acude a su domicilio para poner fin a su historia de amor, pero no sale como lo esperado. “Él intenta que tengamos relaciones, que todo se arregle y que estemos de una manera normal y le digo que no”, ha explicado. En ese momento, Vanessa relata cómo se va directa a la puerta para abandonar el lugar y ahí comienza la agresión. “Me coge del cuello para retenerme y me tira. En ese momento, me empieza a dar golpes. Me pega patadas, me pega puñetazos y cuando reacciona es cuando para”, ha contado. Después de la paliza, Pepe intenta ponerle una explicación a su comportamiento: “Me dice que me lo he buscado, que le llevo al límite. Él es consciente de lo que ha pasado, no estaba borracho, y era porque le decía que le dejaba», ha relatado, sin dar más detalles. “De la paliza que me pegó no tengo que demostrar nada, puesto que hay una sentencia firme”, ha zanjado.

La sentencia que condenó a Pepe Navarro

Vanessa Martín, tras el brutal acontecimiento, decide denunciar a su agresor. Los hechos, condenados por la Justicia, han visto la luz en el programa, que ha mostrado la sentencia firme que condenó a Pepe Navarro por “una falta de lesiones e injurias leves”, una sentencia que el presentador recurre hasta en tres ocasiones. Sin embargo, la jueza del caso se muestra del lado de Vanessa. “La golpeó en varias ocasiones hasta producirle contusiones”, reza la sentencia condenatoria. Una versión que nada tiene que ver por la declarada por el presentador de El juego de la Oca, quien ha asegurado en más de una ocasión que las contusiones eran fruto de una caída accidental. “Es imposible que con una única caída de espaldas sobre una superficie lisa se produzcan tantos golpes”, se ha podido leer. Cuando Pepe toma conciencia de la gravedad del asunto, comienzan una serie de amenazas hacia la afectada para que retirara la denuncia. “Estás a tiempo de evitar algo de lo que te vas a arrepentir toda tu vida”, es uno de los múltiples mensajes recibidos por la víctima. Vanessa, que se aferró a la ley, nunca más ha vuelto a tener contacto con su presunto agresor.

Ahora, después de 20 años, ha roto su silencio y ha contado la verdad: “Yo vengo a dar mi entrevista. Él vino a dar la suya y tendrá mil oportunidades más. Lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que me ponga en duda ni como mujer, ni como persona, ni como mujer a la que casi mata de una paliza”.