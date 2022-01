Ivonne Reyes da portazo a la polémica con Pepe Navarro en su estreno televisivo

Nuevo ciclo en Ya son las ocho. Es indudable el éxito que está teniendo el programa de las tardes de Sonsóles Ónega desde su estreno, motivo por el que han continuado agrandando el equipo incluyendo a Ivonne Reyes dentro del elenco de colaboradores. Fue durante la tarde de ayer cuando la actriz se estrenó en el espacio de las tardes de Telecinco, hablando sobre los temas más candentes de la actualidad, y cómo no, de su disputa con Pepe Navarro.

Fue hace tan solo un par de meses cuando el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi se sentó en el plató de Sábado Deluxe con el fin de aclarar las dudas que le sitúan como padre de Alejandro Reyes. Y aunque en ese momento sus argumentos consiguieron convencer a gran parte de la audiencia, Ivonne ha irrumpido en televisión con ganas de hablar y de desmontar el testimonio del que fuera su ex, confirmando que el proceso judicial que tenían pendiente ya es un “caso cerrado”: “Esto es un caso cerrado a nivel legal y a nivel personal. Yo me aparté de todo y dejé el río correr. No tiene absolutamente nada que hacer, ni antes, ni después, ni resurrección. Lo que se ha dicho y lo que se ha contado, hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ni por donde cogerlo”, comentaba la intérprete con total contundencia.

Con respecto a la información dada por Navarro en la que afirma que Ivonne se niega a hacer la prueba de paternidad tan ansiada durante muchos años, la nueva colaboradora también ha opinado: “No hay ninguna prueba que hacer porque ya la pedimos cinco veces en el centro de toxicología y esta persona no se presentó”, zanjaba rotundamente. Además, ha asegurado que la vuelta de este tema a la actualidad no ha afectado en absoluto a Alejandro, que continúa con su vida cotidiana como anteriormente: “Mi hijo está bien, no le ha afectado en nada, sigue estudiando y trabajando, buscándose la vida”, explicaba, haciendo referencia a la vida laboral del joven y al proyecto en el que está inmerso junto a Rafael Amargo y su nueva compañera de escenarios, Carla Vigo.

Teniendo en cuenta que el testimonio de Pepe marcó un antes y un después televisivamente tras haber permanecido dos décadas en silencio, los presentes en Ya son las ocho no dejaron de hacer preguntas a Ivonne. Especialmente, Miguel Ángel Nicolás se interesó por qué era lo peor que le había sentado a su nueva compañera de todo lo que había dicho el presentador públicamente, a lo que ella respondió: “Nada, me parece todo patético, estoy en otro punto. No hay nada más que repetir por eso he estado callada. Hay muchos casos y situaciones importantes como para volver a este caso que ya está cerrado. Es casposo”, respondía ella intentando cambiar de tema.

Lo cierto es que Reyes parece haber pasado página en la historia sucedida con Navarro y a día de hoy puede presumir de estar en un momento álgido de su vida profesional. Y es que en sus apariciones en Ya son las ocho tendrá oportunidad de desarrollarse en su nueva faceta como coach: “Me gusta mucho el mundo del coaching y la psicología. Siempre me ha llamado la atención”, confesaba con mucha emoción.