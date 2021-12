Los últimos días no habrán sido nada fáciles para Ivonne Reyes. La actriz se ha situado en el centro de atención mediático tras la aparición de Pepe Navarro en el Deluxe. Y es que después de muchos años señalado por su supuesta paternidad con respecto a Alejandro Reyes, el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi decidió poner fin a los rumores sentándose en el plató de Telecinco y aportando al equipo una serie de pruebas con las que intentaba confirmar que él no es el padre del joven.

Esta inesperada intervención televisiva podría haber puesto en jaque a la modelo, que según el propio Pepe se habría negado rotundamente a que su hijo se sometiera a las pruebas de ADN pertinentes para corroborar de una vez por todas su Navarro es su padre o no. Pero en medio de toda la polémica, Ivonne Reyes ha roto su silencio entrando por teléfono en pleno directo de Viva la vida con el fin de dejar clara su postura.

Antes que nada, la de Venezuela ha agradecido al programa y al equipo el trato recibido: “Muchas gracias por el cariño que he sentido de ustedes. Me llamó una amiga y dijo que estabais hablando de mí, así que puse Telecinco. Gracias Terelu, Makoke… Vi el reportaje por encima. Quería pedir disculpas al equipo. Me han estado llamando y yo siempre he atendido. He estado saturada también… Quería hacer mi convención. Estaba también con unos castings y unos temas”, explicaba la actriz para justificar su ausencia televisiva tras las durísimas palabras de Pepe hace ya una semana. No obstante, Reyes ha lanzado un dardo al que fuera su compañero de programa, dejando bastante claro que no tiene ninguna intención de “huir” y que seguirá por aquí “para fortuna de muchos y lamentablemente para otros”.

En una de las conversaciones telefónicas más esperadas de los últimos días, Emma García no desaprovechó la oportunidad de preguntarle a la protagonista cómo se había tomado la vuelta a la parilla televisiva del tema de la paternidad de su hijo: “Realmente, no entiendo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, hablar cuando quiera. ¿Por qué ahora? Pues no tengo ni idea. No te lo puedo explicar yo”, contestaba. Pero cuando la presentadora le preguntaba sobre si tenía claro que Pepe era el padre de Alejandro, Ivonne, entre risas, respondía contundente: “¿En serio me lo preguntas a estas alturas de la vida? De verdad… Yo no lo preguntaría, pero tienen que hacerlo. No voy a meterme en un jaleo, es un tema tan bonito, delicado y sagrado para mí como es mi hijo y su hijo, y ya está. O sea, a estas alturas poner todo esto… Revolverlo… Tendrán otro interés otras personas, pero sinceramente no voy a entrar en ello. […] Estamos bien, estamos perfectamente, los tres sabemos lo que hay y más, aparte de nosotros tres, padre, madre e hijo, hay personas como Terelu que lo dijo antes y otras personas que saben perfectamente lo que siempre ha habido”, apuntaba la remitente de la llamada con total seguridad.

Para despejar cualquier tipo de duda, la venezolana hizo hincapié en su versión de los hechos: “Lo único que te puedo decir es que él sabe perfectamente que es él, nada más y no hay nadie más. Pero ya está, es que no quiero entrar, que continúe haciendo lo que está haciendo. […] En la intimidad hemos hablando de nuestro hijo y eso él lo sabe”, concluía, asegurando además que le habían llovido ofertas económicas para explicar su versión, pero está llevando a cabo un “trabajo interior” para sobrellevar la situación de la mejor manera: “Me estoy preparando para otras cosas. Vamos a dejar que pase el tiempo. Hablar en caliente o escuchar no…”.