La noche del sábado llegó, y con ella una de las entrevistas más esperadas de los últimos años. Después de más de diez años sin sentarse en un plató, Pepe Navarro decidía acudir a Sábado Deluxe prometiendo aportar material de todo tipo para verificar que él no es el padre de Alejandro Reyes y demostrar que “la verdad jurídica no se ajusta a la verdad genética”. Unas declaraciones que dejaban entrever que la particular batalla entre el presentador e Ivonne Reyes está a punto de finalizar.

Carlota Corredera fue la encargada de dar la noticia más esperada de la semana. El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi está dispuesto a todo con tal de hacer pública su verdad y zanjar un tema que ha estado muy presente en los medios durante los últimos años. La gallega aseguró que habían intentado por activa y por pasiva que el escritor se sentara en el Deluxe para explicar su versión, aunque nunca habían tenido éxito. Pero ha sido la directora del programa, Patricia González, quien ha conseguido convencer al periodista para que pueda explicarse en un programa que pasaría a formar parte de la historia de la cadena.

Jorge Javier Vázquez ejercía de perfecto maestro de ceremonias dando la bienvenida a Sábado Deluxe desde una mesa con micrófono incluido en la que Pepe Navarro se sintió como en casa y tuvo la oportunidad de volver a su pasado como presentador. Un bonito recuerdo que el protagonista guarda en su retina pero asegura no querer volver a vivir: “La tele es totalmente absorbente”.

En medio de la conversación y con el tema de los hijos en la mesa, el de Badalona aprovechó para hacerle al entrevistado la pregunta de la noche: “¿Sólo tienes cuatro hijos?” Por su parte, Pepe afirmó: “Es hora de dejar las cosas claras. Todo se demuestra con documentos, con evidencias”, explicó a la vez que Jorge Javier sacaba a la luz cuatro carpetas llenas de pruebas que Navarro había aportado momentos previos al inicio del programa. No obstante, entre tanta polémica el periodista ha asegurado “sentirse culpable” por todo lo sucedido, pero e innegable que su mayor deseo es que de una vez por todas se sepa la verdad sobre esta hipotética paternidad.

Con el transcurso de la entrevista llegaba la pregunta clave, ¿por qué no se sometió a las pruebas de paternidad si estaba seguro de que serían negativas? Una decisión que Pepe tomó “por dignidad” y que le jugaría una mala pasada, ya que pese a no haber evidencias, el método legal se puso en su contra: “A pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad”, concluyó.

Aunque asegura no saber quién es el verdadero padre del hijo de Ivonne, sí tiene una cosa clara: “Puedo decir con toda certeza que el hijo de Ivonne Reyes no es mío”. Una verdad que revalidó con una serie de pruebas que la audiencia llevaba esperando desde la pasada tarde y que han salido a la luz.

La esperadísima prueba no es nada más y nada menos que una segunda prueba genética. En 2017 Pepe se enteró de que Ivonne se había puesto en contacto con detectives con el fin de demostrar que su excompañero de trabajo era el padre de su hijo. Algo que no pasó por alto el comunicador, que se puso en contacto con el laboratorio que tenía sus pruebas para investigar, confirmando así que al comparar su ADN con el de Alejandro los resultados habrían sido negativos. Una resolución que la actriz sabía y no quiso hacer pública en ningún momento.