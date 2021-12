No cabe duda de que Isabel Gemio es una de las grandes profesionales de la comunicación en nuestro país. Por ello, siempre que puede hace acto de presencia en algunos eventos como el que tuvo lugar el pasado miércoles en Madrid, bautizado como “Ellas Cuentan” y llevado a cabo por la Asociación Malas Madres. La gala estuvo centrada en los distintos relatos de mujeres con hijos con enfermedades o discapacidades, y quién mejor que la periodista para explicar su experiencia, ya que su hijo mayor fue diagnosticado con la enfermedad de Duchenne: “Creo que las madres lo tenemos muy difícil en muchos aspectos y este club ha aunado a todas lsa madres con todas sus diversidades”, expuso en su llegada a la gala.

Más allá de su éxito en el ámbito laboral, la presentadora ha pasado a situarse en el foco mediático en las últimas semanas. La última polémica en la que se vio envuelta a raíz de unas declaraciones sobre la vida sentimental de Fabiola Martínez hicieron que su amistad con la ex de Bertín Osborne se viera un tanto afectada, tema sobre el que ha querido comentar la propia Isabel: “Donde no hay no se puede rascar. Lo que me asombra es que se le dé tanta importancia a cosas que no la tienen, con lo que está pasando en el mundo. Me asombra que haya personas y medios que le dediquen tantos titulares a cosas que de verdad creo que no tienen ningún interés para nadie”, comenzó exponiendo.

Pero su postura no quedó ahí y quiso dejar claro que simplemente fue un malentendido con la exmodelo: “Me sorprende que este tipo de cosas interese a la gente, porque si no, no se ocuparían los medios. (…) Creo que también somos responsables de lo que hacemos. Pero hay un público ahí como necesitado de cosas absurdas. (…) No hubo nada y además, cuando hay cariño, cuando hay respeto, cuando hay buena voluntad, que es el caso de las dos, pues las cosas hablando se arreglan. El que no arregla es porque no quiere”, zanjaba, dejando caer que incluso la semana que viene tienen previsto comer juntas. No obstante, a Gemio no le pareció muy bien que Fabiola compartiera la discusión en sus redes sociales: “Lo que opinaba se lo dije a ella. Yo eso no lo haría, pero bueno, ella lo hizo. Oye, cometimos errores, A lo mejor yo haciendo ese comentario cometí un error, con la mejor intención, con una complicidad y cariño hacia ella, como cuando entre amigas decimos cosas”, finalizó.

Tan solo unos días después de su roce con Fabiola, Isabel Gemio volvía a ser el centro de todas las miradas después de que Chelo García-Cortés desvelara en Sálvame que la periodista habría insistido a Pepe Navarro para que no se hiciera el test. Una información que desmintieron ambos comunicadores, aunque la locutora sigue firme en sus convicciones y no cree que su amigo tenga nada que ver con la paternidad del hijo de Ivonne Reyes: “La ciencia dice que no, si no queremos creer a la ciencia y si la justicia va por detrás de la ciencia… Pues así nos va. (…) Él sabe lo que le he dicho, pero los amigos son dueños de su vida, cada uno hace lo que le da la gana. (…) Pepe ha sufrido mucho”, desvelaba muy tajante, asegurando que probablemente Alejandro Reyes ya sepa la verdad sobre quién es su padre.