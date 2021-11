Se consideran familia y así lo demuestran en cada aparición frente a los medios Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne y Eugenia Osborne, la hija de este. La última ocasión, el evento dedicado a la experiencia de algunos padres con hijos prematuros, patrocinado por Dodot, del que ambas han sido embajadoras de excepción. Como todos sabemos, tanto Fabiola como Eugenia han vivido en su propio cuerpo la dura experiencia de traer al mundo a un bebé prematuro. En el caso de la ex de Bertín con el nacimiento de Kike quien, como ella contó, ha superado todas las expectativas tras su nacimiento: “Nos daban dos años de vida y tiene 14. él no cesa en su empeño de hacer las cosas que le apetecen. Mientras eso esté ahí tiraremos el carro. El primero que ha luchado con todo esto ha sido él. Estos niños pequeños luchadores. Luchan por la vida, la lucha es de ellos, los padres estamos ahí para acompañarlos”. Una batalla que, en el caso de su hijo sigue adelante cada día: “Mi prematuro mide casi 1,70 y algo, tiene 14 años y es un bicharraco. Parece que tiene 18 años”.

Eugenia, por su parte, sufrió la dura perdida de una de sus mellizas, la pequeña Leticia, tan solo 8 días después del doble parto prematuro, tras el que sobrevivió su ‘milagrito’, Sandra: “Necesité ayuda, no la busqué en el momento pero si me hizo falta y todavía sigo haciendo terapia porque creo que la terapia es algo que nos acompaña. Es como el que compra huevos o va a la peluquería y va a terapia. Yo soy psicóloga y es importante este aspecto en la vida”. Precisamente, durante la proyección de un vídeo promocional de la campaña, Eugenia no pudo evitar romper a llorar ya que, como aseguró posteriormente, no fue capaz de terminar de ver las imágenes por el recuerdo de su propia experiencia vivida. Unos complicados instantes frente a todos los presentes en los que Eugenia recibió el consuelo de su “amiga incondicional” Fabiola, que también se mostró muy emocionada visionando el material.

Como no podía ser de otro modo, el resto de aspectos de la vida de ambas mujeres pasaron a un segundo plano aunque ninguna de ellas rehusó contestar las preguntas acerca de su presente personal. En el caso de Eugenia, recientemente relacionada con el modelo Andrés Velencoso, aseguró estar “cerrada al amor”: “ Estoy centrada en mi familia, mis hijos, mi familia y mi trabajo”. Por su parte, Fabiola zanjó toda polémica en relación a su encontronazo 2.0 con Isabel Gemio: “La respeto un montón, se pudo malinterpretar mi exposición de los mensajes como un arrebato de rabia, pero no, al revés. Creo que en el relato se explicaba perfectamente que ni había mala intención por parte de ella porque se disculpaba, ni por la mía. Pero es verdad que había que frenarlo”.

También dejó bien claro en qué momento se encuentra su corazón tras el malentendido sobre una supuesta nueva ilusión. “Enamorarme no es una cosa que se plantee. Yo no fuerzo. En esta fase de mi vida he descubierto que no necesito estar acompañada. No es una necesidad. Estoy disfrutando de mis hijos, de mi, de mi tiempo, de recuperar mi rollo, de las cosas que me gustan. Me olvidé de mi un poco y si llega, llega. No es algo que me pregunte. No me cierro. No estoy diciendo que no me pienso enamorar, lo dejo fluir. Obviamente, cuidarse estar mona, arreglarse, y tener una luz en general no tienes que ser sinónimo de estar con alguien”. No solo eso, en relación a una nueva ilusión en la vida de Bertín lo tiene muy claro: «Si el es feliz yo estoy encantada».