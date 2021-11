Fabiola Martínez e Isabel Gemio se vieron envueltas en una polémica la pasada semana que todavía colea. Todo nació de unas palabras de la periodista en un corrillo con periodistas en las que dejaba caer que la venezolana podría haber rehecho su vida junto a otro hombre. Algo que molestó sobremanera a la aludida, que no dudó en mostrar su enfado, exhibiendo en redes sociales la conversación privada con Gemio en la que le recriminaba haber concedido esas declaraciones a la prensa.

Han pasado varios días, pero la controversia no terminaba de cerrarse. Ha sido la propia Fabiola quien ha tratado de dar carpetazo a este asunto en un encuentro improvisado con las cámaras de la agencia de prensa Gtres. La exmujer de Bertín Osborne opina largo y tendido sobre el conflicto. «La polémica la han creado los medios…», empieza diciendo muy molesta.

«Simplemente quise aclarar que yo no estaba enamorada. En el titular se confirmaba y no es verdad». «No fue un ataque a Isabel ni mucho menos. Lo publiqué porque era la manera de ser más transparente. Ella lo dijo como una impresión que tuvo al verme y yo le dije que no estaba de acuerdo con que se dijera algo así. Pero tenemos confianza suficiente como para decirnos eso sin que fuera un conflicto entre nosotros».

Fabiola Martínez insiste en que «no estoy enamorada, pero si lo estuviera, lo diría o me habría callado. Si Isabel lo dice siendo cierto, yo me callo. Pero lo que la gente en general no entiende es que detrás de esas cosas que se escriben hay personas y no saben cómo les afecta. Yo tengo que darle explicaciones a mis hijos de qué está pasando. Carlos ya me pregunta porque lee. ¿Por qué tengo que estar en una situación de miedo, de preocupaciones, de explicaciones en mi casa de si entro o salgo…? Ahora por ejemplo estoy aquí -en un centro comercial- porque estoy arreglando el piso donde mis padres van a vivir dentro de poco», se explica.

«El otro día me vieron con un hombre y resulta que era mi hermano. A mí no me gustan los conflictos y no tengo nada en contra de Isabel Gemio. Ni ella en contra de mí, más bien lo contrario. Cuando ha salido todo esto hemos hablado y hemos dicho ‘bueno, esto se nos ha ido de las manos’ y por una parte se ha interpretado mal lo que ella dijo. Yo reaccioné así de rápido y contundente porque sé cómo funcionan los medios. Cuando lo publica uno, el resto se hace eco y después se dice que cuando el río suena es porque agua lleva… y no».

Una cosa que ha molestado sobremanera a Fabiola Martínez es que se mezcle la posibilidad de que esté enamorada con el nombre de Bertín Osborne y sus últimas noticias. Sea como fuere, para ella este problema ya está resuelto y espera que no se hable más de ello.