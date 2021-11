Aunque siempre se ha mostrado muy amable y cercana con los medios de comunicación, Fabiola Martínez tiene su genio y cuando hay algo que no le gusta no tiene ningún reparo en exponerlo públicamente. Así lo ha demostrado en una de sus últimas apariciones en redes sociales. La ex de Bertín Osborne sorprendía a sus casi 350 mil seguidores en Instagram al publicar un vídeo en el que muestra una conversación privada por WhatsApp que mantuvo recientemente con Isabel Gemio.

Mientras enseñaba su grabación de pantalla, Fabiola relata bastante enfadada el contexto de la conversación con la periodista y cómo le pide explicaciones después de sus últimas declaraciones. Y es que todo apunta a que Gemio habría metido la pata el pasado jueves, cuando en la presentación de la novela de Nieves Herrero respondió a algunas preguntas de los reporteros haciendo alusión a la ex de Bertín Osborne. Ya sea para crear expectación o no de cara a la publicación de la última entrevista a la exmodelo, la presentadora dejó caer a los allí presentes que Fabiola podría estar enamorada. Una noticia que hizo saltar las alarmas, ya que sería la primera vez que la venezolana rehace su vida después de haber puesto punto y final a su relación con Bertín Osborne a comienzos de 2021.

En primer lugar, Fabiola enviaba una captura de una publicación de LOC a Isabel Gemio, mostrando su perplejidad ante el titular: “De toda la entrevista, este es el titular??? Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho??? ‘Que estoy enamorada’? […] Lo siento mucho Isabel pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad. Tanto hacer y trabajar para que el mensaje sea la ‘ex de Bertín también está enamorada’”, escribía acompañando la imagen. Por su parte, la periodista respondió con una grabación de voz en la que intentó excusarse sobre lo que había declarado en los micrófonos, negando haber asegurado que estaba enamorada y culpando a quienes lo habían interpretado así de manera errónea.

Después de haber demostrado su verdad, Fabiola Martínez quiso explicar el por qué de esta publicación: “Hago esta grabación para demostrar hasta qué punto a veces las cosas sacadas de contexto se pueden convertir en noticias falsas, en maneras de manipular. […] Yo hice esta entrevista con todo el cariño que le tengo a Isabel, con toda la transparencia que me permite mostrarme cómo soy siendo honesta, y obviamente entendiendo que el haber estado con Bertín me convierte en un personaje público y asumo esa parte. Pero no entiendo que para vender noticias se tenga que inventar”, continuó expresando la aludida.

Esto podría haber puesto en jaque la relación entre Isabel y Fabiola, que aparentemente parecían amigas: “Tengo muy buena relación con Isabel, la aprecio un montón, imagino que no había mala intención”, finalizaba la exmodelo, intentando justificar las palabras de la periodista teniendo en cuenta la buena relación que ha existido entre ambas pese a esta confusión. El mensaje de la que fuera modelo onsiguió hacerse viral en cuestión de minutos y recibió el apoyo masivo a través de comentarios como el de Chayo Mohedano.