Ana Obregón está volviendo, poco a poco, a la vida pública. El trabajo es la causa de prácticamente la totalidad de sus apariciones desde el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, y aunque en cada uno de estos momentos ha recibido incontables muestras de amor por parte del público, compañeros y amigos, la artista todavía se refugia en las redes sociales para la mayoría de sus reflexiones.

Es exactamente lo que ha ocurrido esta semana cuando, recuperando una foto antigua en la que aparece ella muy joven junto a sus padres, ha escrito. “Cuando ya no puedo vivir mi realidad abro mi cajón de los recuerdos. Como este atardecer con mis padres cuando era una adolescente feliz con un montón de sueños por cumplir, aunque luego la vida me los robara. Y me siento afortunada, porque aunque sea millonaria en dolor sobre todo soy millonaria en recuerdos bonitos y en todos los momentos que he dedicado a las personas que quiero. Mamá, pensé que te gustaría recordar ese atardecer con el amor de tu vida y tu hija que te quieren infinito. Desde donde estés …”. Se trata de un nuevo mensaje de Ana que vuelve a poner de manifiesto lo difícil que está siendo para ella levantar cabeza después de los años de extrema dureza que ha vivido por culpa de las importantes pérdidas de su vida. En esta ocasión, la estrella de la televisión habla de ser millonaria en dolor y recuerdos. Un debe y haber emocional que, como no podía ser de otro modo, ha vuelto a tocar el corazón de sus miles de followers.

En el presente de claroscuros de Ana Obregón no todo es tristeza. En ocasiones, y cada vez son más habituales, la actriz sigue adelante con varios proyectos ilusionantes para ella. Además de su próximo regreso a la televisión, previsto en las vacaciones navideñas, Ana continúa atendiendo sus obligaciones publicitarias en la Red. Pero si hay un objetivo que llena de alegría a la bióloga, ese es sin duda la creación de la Fundación Aless Lequio. Un proyecto en el que lleva trabajando más de un año y que sigue recaudando fondos a la espera de su próxima creación y posterior publicación en el BOE.

Ana Obregón no está sola en este complicado camino de retomar el vuelo. Además de su familia que no deja de apoyarla, sus grandes amigos no se han separado de ella en ningún momento. Es el caso de Susana Uribarri, amiga desde la infancia también representante de Ana y Ra, el modelo y Relaciones Públicas que recientemente protagonizaba uno de las publicaciones más esperanzadoras de Ana. Junto a una imagen de la actriz abrazada a su gran amigo, Obregón escribía: “Un amigo de verdad es alguien que te conoce tal como eres. Es aquel que duplica tus alegrías y divide tu tristeza por la mitad. Es esa persona que te acompaña en el dolor y jamás te juzga por tus errores .Un amigo de verdad eres tú @armandoraul”. Todos ellos han sido el gran trampolín para que la artista siga adelante cada día, aunque como ella ha reafirmado en varias ocasiones, ya nada vuelva a ser como antes.