Ana Obregón comienza los preparativos para su proyecto navideño

Ana Obregón sigue inmersa en sus proyectos laborales. Ha pasado algo más de un año desde que la actriz vivía el momento más duro de su vida, la muerte de Álex Lequio. El joven emprendedor fallecía el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía. La presentadora se mantuvo alejada de su agenda profesional y dejó aparcados los compromisos que tenía hasta que reapareció para dar las Campanadas 2020. Un momento mágico en el que la actriz dio una lección de vida. Ahora, Obregón se encuentra en plenos preparativos de su nuevo proyecto, ya que presentará junto a Boris Izaguirre la mítica gala de Telepasión.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

A través de su cuenta de Instagam, la intérprete de Ana y los 7 ha compartido una fotografía en la que aparece ataviada con un look perfecto para hacer ballet. “Mi Aless , tu me ensañaste que el coraje no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas”, ha comenzado diciendo en el post que ya reúne más de 30.000 likes. “Por eso he desempolvado mis mallas de ballet que llevaban siglos en un cajón para poder prepararme para el rodaje de Telepasión que veréis esta Nochebuena en @rtve . @alfinproducciones “, ha explicado. Después, ha hecho gala de su sentido del humor y ha comentado que después de practicar esta modalidad “llevo dos días sin poder moverme”.

El venezolano y la actriz liderarán un especial en el que los presentadores y actores de RTVE protagonizan números musicales. «Estoy encantado de poder volver a ver a Ana Obregón en TVE. Coincidimos en Vitoria y es un lujo poder recuperarla», expresó Boris Izaguirre en un evento de RTVE

Ana se enfrenta a una Navidad complicada. El pasado 22 de mayo, su madre, Ana María Obregón Navarro, falleció ayer a los 95 años de edad. Un duro mazazo para la presentadora que todavía se está recomponiendo de la pérdida de su hijo. Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre”, escribió Ana con tristeza en uno de sus posts.

Sin embargo, cuenta con el apoyo de sus hermanas, Amalia y Celia y de su inseparable amiga, Susana Urubarri, con quien hizo un inolvidable viaje a Roma este verano. Una escapada que en la que Ana Obregón volvía a sonreír. «Ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder ) ver el mundo sin mi hijo. Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma , un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara. Y aunque mi corazón sigue de luto, quiero volver a caminar por las calles, salir a comer y cenar , respirar ese aire de la Ciudad Eterna que tantos recuerdos me trae de los años en que trabajé aquí en series y películas», agradeció Ana a Uribarri en un precioso texto.