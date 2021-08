Ana Obregón y la foto de Álex Lequio que ha visto ahora por primera vez

Como tantos hijos de padres separados, Álex Lequio dividía su tiempo familiar entre su padre y su madre. Aunque la relación con ambos siempre fue excelente, el vínculo con su madre, Ana Obregón, era tal que ya desde chiquitín evitaba darle disgustos y trataba de protegerla a toda costa. Seguramente por eso, la artista ha tenido que enterarse esta misma semana de una de las aventuras más arriesgadas que corrió su hijo cuando estaba en compañía de su padre.

Con motivo del cumpleaños de su hija pequeña, Alessandro Lequio colgó una fotografía en Instagram en la que aparece su hijo Álex echado sobre un tigre. La imagen ha arrasado en la red social y el comentario de Ana Obregón ha destacado entre todos los demás, ya que se ha mostrado de lo más sorprendida al ver el post. “Madre mía las cosas que hacíais! Nunca tuvo miedo a nada. Felicidades Ena!”

Pero Obregón ha querido ir más allá, y ha compartido en su propio perfil la misma imagen sobre la que ha escrito una reflexión. “¡Como es la vida!, exclamaba de primeras mencionando al conde Lequio. “Hoy publicas esta foto que no había visto nunca de uno de vuestros viajes. Sé que si me llego a enterar de que Aless había estado tumbado encima de un tigre me hubiera enfadado muchísimo. Hoy miro esta foto, con su eterna sonrisa encima de un tigre y me alegra tanto que compartierais tantos momentos inolvidables con vuestras locuras. Nuestro hijo nunca tuvo miedo a nada, ni al cáncer. Por eso era/es único. Mi guerrero de luz”.

Ana Obregón está viviendo su segundo verano sin Álex, que también ha sido el primero tras la pérdida de su madre. Con el dolor intacto pero con sus íntimos amigos al pie del cañón, estos meses han sido más activos para la actriz que los del año pasado. Hace solo unas semanas que la que fuera novia de Fernando Martín sorprendía a sus seguidores con una imagen desde Roma. La capital italiana era un lugar muy especial para ella, ya que ese viaje quedó pendiente para cuando su hijo se curase. Pero Susana Uribarri, la mujer que se ha convertido en el principal bastón sobre el que Ana se apoya para salir adelante, consiguió llevar a su amiga hasta allí, haciéndola disfrutar de unos días de descanso rodeadas de la gran belleza que inunda esa ciudad.

Además, Ana también ha recibido en su casa de la costa de los Pinos en Mallorca a su amigo Raúl. Junto a él retomó una de sus tradiciones más aplaudidas, la de los posados de verano, dejando que su amigo la retratase en traje de baño tal y como tantas y tantas veces hizo con los fotógrafos que cubren la actualidad estival de las islas Baleares.

Por su parte Alessandro Lequio continúa recordando a su hijo de manera constante en sus redes sociales. Imágenes inéditas como la del tigre, de la más tierna infancia de Álex o de la última época de su hijo antes de la enfermedad, el hashtag #alessforever acompaña todos los post del italiano, que lucha como puede contra la ausencia.