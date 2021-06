Álex Lequio habría cumplido 29 años. Ya son dos cumpleaños sin él y los suyos han querido homenajearle en una fecha tan señalada y a la vez tan triste para ellos. Uno de los primeros en recordarle ha sido su padre. Alessandro Lequio publicaba, a primera hora de la mañana del 23 de junio, una tierna fotografía en blanco y negro en la que aparece con su hijo mediano, mientras este le hace una carantoña. No han hecho falta las palabras, tan solo el ‘hastag’ que tienen como un mantra tanto él como Ana Obregón, “Álex para siempre” (“Alex for ever”).

No han faltado las frases de cariño y apoyo al italiano en este día. “Grandes los dos”, “Qué niño más cariñoso”, “Felicidades al cielo” o “Qué recuerdos tan bonitos”, son algunos de los mensajes que han escrito los seguidores del colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, que no deja de recibir el abrazo virtual de sus ‘followers’.

También su prima Celia Vega-Penichet -hija de Celia García Obregón-, le ha recordado en sus redes sociales. Ha sido a través de un ‘storie’ en el que ha publicado una tierna imagen de los dos juntos de pequeños y un mensaje en inglés: “Felicidades, mi niño. Te echo mucho de menos”. (“Happy birthday my boy. I miss you so much”). Celia y Álex estaban muy unidos. Su relación era de hermanos y han sido numerosas las publicaciones que se han dedicado mutuamente.

Precisamente la última que compartió Álex es un post, fechado el 10 de abril de 2020 en el que aparecen en su más tierna infancia. “Una y otra vez, más allá de la eternidad, brillaremos juntos” (“On and on, through eternity, we Will shine together”), le dijo entonces a Celia junto al hastag “lucha” escrito hasta tres veces. La joven abogada estuvo muy pendiente de su primo durante el tratamiento. Ella misma llegó a desvelar cómo le había recibido en Nueva Jersey cuando cogió un vuelo para estar con él durante unos días.

Su adiós fue un durísimo varapalo para toda la familia. Tanto Alessandro como Ana siguen viviendo su duelo, y son numerosos los recuerdos que publican de su hijo con los que muestran sus sentimientos. Es un dolor insoportable, sobre todo para la polifacética actriz y presentadora que un año después de perder a su hijo también se tuvo que enfrentar a la muerte de su madre.

La protagonista de ‘Ana y los siete’ sigue intentando aprender a vivir con la ausencia de Álex. Está muy arropada en todo momento por su familia, también por Alessandro y por supuesto por sus amigos que son también su bastón. Poco a poco además va volviendo al trabajo, aunque de manera paulatina. Se armó de valor para despedir el peor año de su vida de la mano de Anne Igartuburu, y también dijo sí a ejercer de investigadora invitada en ‘Mask Singer’, en la cuarta gala de esta segunda temporada.