Ha pasado más de un año desde que Álex Lequio falleciera como consecuencia del cáncer que padecía. El joven emprendedor estuvo luchando contra la dolencia cerca de dos años y, durante ese periodo de tiempo se mostró positivo y con muchas ganas de comerse la vida. A su lado, estuvieron sus padres, que no le dejaron solo ni un solo segundo. Sin embargo, el 13 de mayo de 2020 su luz se apagó, pero dejó un importante legado. Su madre, Ana García Obregón es la encargada de llevar a cabo el proyecto que su hijo comenzó. Se trata de la Fundación Álex Lequio, una organización que trata de reunir fondos para investigar contra la enfermedad que tantas vidas se cobra.

Este sábado, la presentadora de televisión ha querido homenajear al fundador de Polar Marketing rescatando un bonito recuerdo. A través de las redes sociales ha compartido una fotografía en la que aparece junto a su hijo en un enclave paradisiaco situado en Miami, Estados Unidos. Además, ha querido escribir unas palabras que confirman que Ana tiene muy presente al empresario.

“3 de julio de 2014 en Miami Beach. A veces la vida nos atrapa en un laberinto de felicidad del que creemos que no vamos a salir nunca. Como ese día hace 7 años celebrando tu doble graduación en Duke University en las playas de Miami Beach”, ha comenzado diciendo nostálgica. “Ingenua. Hoy el mar se convirtió en un mar de tu memoria. Y la vida en un laberinto de tu ausencia sin salida. Sin ti. Sin tu futuro. Ni el mío. Porque esta vida ya no es vida, aunque respire… porque tú ya no estás…”, ha escrito Ana desde su dolor.

La última vez que Obregón publicó un recuerdo de Álex Lequio fue el día de su cumpleaños el pasado 23 de junio. La actriz colgó un ‘post’ en el que aparecía un vídeo repleto de imágenes con el joven. “Hoy hace 29 años que nacimos los dos. Quizás nunca supe explicártelo bien, hijo mío, pero tú me diste la vida.Esta vida que daría ahora mismo por volver a abrazarte , aunque solo fuera una vez más. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de San Juan, por eso iluminaste todo y a todos los que te rodeaban. Cuando soples las velas el cielo brillará más que nunca. Mamá te cogerá con ternura de la mano y yo con amor infinito y eterno de la otra”, relató Ana Obregón.

Duro revés

Ana Obregón sufrió un duro mazazo el pasado 22 de mayo, pues falleció Ana Obregón Navarro, su madre, tal y como reveló la revista ‘¡Hola!’. La progenitora de la intérprete de ‘Ana y los 7’ formó una gran familia junto a Antonio García Fernández. Un amor que ha durado toda la vida. También, a través de su cuenta de Instagram, Ana, comparte numerosas fotografías con la matriarca del clan. «Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto , y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre», expresó en una ocasión.