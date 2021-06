Mask Singer | Emocionada y divertida, Ana Obregón debuta en Mask Singer

Mask Singer se ha convertido en uno de los programas más seguidos de la temporada y es que en los 3 capítulos que lleva de temporada, ha sorprendido en todos y cada uno de ellos. Este miércoles, sin embargo, ha sido diferente pues ha contado con una investigadora invitada: Ana Obregón. Oculta bajo una máscara de leona y enfundada en un bonito vestido blanco, la actriz ha sorprendido a los miembros del jurado, que han acertado en 50 por ciento, pues Los Javis han acertado.

Tras descubrir su identidad, ha desvelado que en «su retiro», refiriéndose al duelo que guarda tras la muerte de su hijo, Álex Lequio, este programa es lo «único» que puede ver. Ha llegado con muchas ganas de pasarlo bien pues tras confesar que no se había puesto lentillas, ha tenido que pedir ayuda a sus compañeros para no perderse nada. «Me iba a traer las lentillas y he dicho que las llevaba pero las puse por la noche en el vaso y me las he bebido», ha bromeado.

Ana Obregón ha sorprendido a los investigadores de Mask Singer / Antena3″A mí se me da bien investigar», ha asegurado antes de subir a la mesa. Para empezar, no lo ha tenido fácil y es que cuatro de las máscaras han protagonizado una actuación en grupo: Cactus, Ángel, Erizo y Cocodrilo han interpretado el tema ‘Just dance’. «Estoy impresionada. Verlo es una casa es una cosa, pero ¡verlo aquí!», ha dicho emocionada Obregón.

Ángel ha sido la primera en cantar en solitario y, antes de hacerlo, Obregón ha reconocido que tenía una idea de su identidad. Los Javis lo tenían claro: Elsa Pataky, pero Ana Obregón opinada que podía tratarse de Ana Belén; Paz ha apostado por Ana Botín y José Mota, que en otros programas confiaba en que tras la máscara estaba Ana Obregón, este miércoles ha dicho el nombre de Mónica Cruz.

Cáctus ha elegido una canción difícil, ‘Quédate conmigo’, de Pastora Soler, lo cual ha desconcertado a todos los investigadores y ha emocionado a Ana Obregón: «¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Se me ha puesto el pelo de gallina…», ha dicho. «Es una mujer, canta que te mueres, pero es una actriz de comedia brutal. Es Eva Hache», ha sido su apuesta, que después ha cambiado por la de Marta Sánchez. Javi Calvo ha dicho el nombre de Sara Vega, la hermana de Paz, que a su vez ha apostado por Dana Paola. Marta Sánchez y Ana Guerra han sido las apuestas de José Mota y Javi Ambrossi, respectivamente

Cocodrilo ha desconcertado a todos con su actuación, pero Ana Obregón parecía tenerlo claro: «Creo que es un deportista, por la altura y la forma de andar. Los que juegan a baloncesto tienen una forma… ¡Ríete pero sé quien eres», ha dicho antes de pronunciar el nombre de Rudy Fernández. Enrique Iglesias, Luis Fonsi y JuanMa Iturriaga han sido las apuestas del resto.

Para terminar, la actuación de Erizo. «Sé quien eres», ha dicho muy segura Ana Obregón. ¿Quién cree que es? Pues nada menos que Francisco Rivera ‘Paquirri’. Ambrossi, por su parte, ha apostado por Dioni, de Camela; Vega por Joaquín Sánchez (jugador del Betis), Calvo por XX, Ambrossi ha dicho el nombre de José Antonio Camacho y José Mota por el conocido Alberto Chicote.

🦔 Nuevas pistas sobre Erizo: 😂 «Voy a gozar despistando a los investigadores»

🤤 «No hay nada mejor para preparase antes de una batalla que un buen festín»

😋 «No puedo resistirme ante esta exquisita delicia» Directo ▶ https://t.co/jJvK0NUGsS #MaskSinger4 pic.twitter.com/BNoSOKnV3a — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 16, 2021

Adiós a una nueva máscara

La noche ha sido muy especial, pero no solo por la presencia de Ana Obregón. También porque se han desenmascarado a nada menos que dos concursantes.

Una noche muy especial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Aunque ha sido una cita para recordar, lo cierto es que Ana Obregón también también ha vivido un gran momento de nostalgia horas antes. En su cuenta de Instagram se ha sincerado para desvelar la pena que siente y es que su madre era fan de ‘Mask Singer’. «Hace unas semanas @susanauribarri me convenció para salir de mi retiro, dejar el duelo por unas horas y grabar como investigadora en un gran programa @masksingera3», comienza explicando la presentadora. «Me hacía ilusión porque lo vería con mi madre que acababa de salir del hospital. Esta noche se emite y se que lo verá desde un lugar privilegiado muy bien acompañada.💔», ha terminado diciendo, no sin antes dar las gracias a parte del equipo. «Gracias a todo el maravilloso equipo por su cariño y arroparme en todo momento. Y en especial a @soyambrossi , @pazvegaofficial y @javviercalvo .El programa de esta noche es alucinante, y os lo dice alguien que lleva 40 años haciendo television.#masksinger».