Bertín Osborne ha salido al paso de las informaciones aparecidas en la revista Semana este miércoles que le relacionaban con una nueva mujer. Esto ya ha llegado a sus oídos y no ha dudado en desmentirlo tajantemente. El cantante ha hablado para el suplemento + de la revista Hola! para dejar claro que ni está enamorado ni tiene ningún interés en cambiar su estado civil, soltero desde que rompiera con Fabiola Martínez el pasado mes de enero.

Estos rumores apuntaban a que el artista llevaría cinco meses viendo con Chábeli Navarro, una joven sevillana. Nada más lejos de la realidad. Bertín ha alzado la voz. Si a sus seguidores les ha sorprendido sobremanera «a mí me ha sorprendido más», relata. Y no solo desmiente el romance sino que se muestra bastante molesto: «Es una vergüenza», se queja de manera muy categórica.

Lejos de negarlo todo, el presentador sí que reconoce que «la conozco de un día, de un solo día y fue hace dos o tres meses», al mismo tiempo que asegura que nunca más la ha vuelto a ver». Asimismo, reitera que no tiene ni la más mínima intención de encontrar el amor: «No intento buscar pareja, porque no tengo ningún interés. Ni siquiera pienso en eso porque hasta picotear me aburre», comenta en Hola!

Chábeli Navarro reside en la capital hispalense, donde trabaja como camarera en un conocido establecimiento del centro de la ciudad. Precisamente, donde se trasladó Bertín Osborne hace meses cuando rompió con Fabiola. Sin embargo, la chica de 34 años -Osborne tiene 60-es conocida también por tener un pasado televisivo. Entre 2014 y 2016 participó en dos conocidos programas de la pequeña pantalla como son Mujeres y Hombres y Viceversa y Perdidos en la Tribu. De ella también se sabe, gracias a sus redes sociales, que tiene una hija de seis años con Ferchu, extronista de MYHYV.

Navidad navidad dulce navidad! Daniella y yo os deseamos felices fiestas, con mucho amor . Besitos pic.twitter.com/4pMiNhYG9R — chabeli navarro (@chabelinavarro) December 17, 2015

Las informaciones de noviazgo han sorprendido puesto que hace tan solo unos días que Bertín Osborne hablaba de las pocas ganas que tenía de enamorarse. Lo hacía ante la prensa que cubría la presentación de su nuevo disco. Preguntando sobre si estaba listo para encontrar el amor, despejaba con fuerza esta posibilidad: «No hombre, no. No me jodas, no hago nada, ni me interesa ni nada. Ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza».

Aquel día también habló de una posible reconciliación con su mujer después de que sonara con fuerza durante las últimas semanas, pero también la desbarató: «No hago más que oírlo y me lo preguntan, pero es que estamos fenomenal como estamos y nos vemos como antes. No discutimos por nada. Es genial, una situación estupenda», decía.

La propia Fabiola Martínez ya ha roto su silencio después de salir a la luz el hipotético romance de Bertín Osborne con Chábeli Navarro: «Yo no tengo ni idea. Si ya encontró el amor me alegro un montón», comentaba a las cámaras de la agencia de prensa Gtres.