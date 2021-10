40 años son pocos. Bertín Osborne deja claro con el título de su nuevo disco que tiene cuerda para rato. Cuatro décadas en la música de la que guarda muy bonitos recuerdos pero que quiere seguir coleccionando. Con esa premisa se ha presentado ante los medios de comunicación este miércoles. Divertido, con muchas ganas de hablar y sin cortarse a la hora de hablar de ningún tema, el cantante presenta su nuevo trabajo y trata temas personales.

Lo primero que hace es un balance sobre todo este tiempo: «Se han pasado muy rápido, me he divertido mucho en 40 años y sabes lo que creo? La lección de todo esto es que sigo aquí, en primera línea y no es fácil (…) nunca pensé cuando empecé que iba a poder estar 40 años en esta profesión y pensé que esto me iba a divertir un rato y ya está. Y esto para mí es motivo de un motivo de orgullo, porque yo soy no es fácil. Yo cuando empecé de los que estaban conmigo, yo no sé si queda», cuenta.

Entre otras muchas cosas, Bertín Osborne ha hablado del amor. Ese que detesta y al que da con la puerta en las narices: «No hombre, no. No me jodas, no hago nada, ni me interesa ni nada..», dice ofendido pero de buenas maneras. «Ni se me ocurre ni se me pasa por la cabeza», apunta. Esta es la forma que tiene de descartarlo por completo.

El cantante de rancheras desvela lo que le hace feliz ahora y que pasa mucho tiempo en Madrid, incluso en casa de Fabiola: «Yo ahora estoy disfrutando solo con mis amigos y mis primos y mis sobrinos y mi familia y mis niños. Yo, por ejemplo, vengo a Madrid un par de días a la semana, aunque no tenga que venir, porque siempre hay algo. Pero bueno, vengo solo a ver a los niños y a Fabiola, que vamos a la casa donde vive y me lo paso estupendo. Como con ellos ayer estuve allí con ellos un rato muy largo y volveré otra vez esta tarde, paso con ellos muchísimo tiempo. Y esos son los momentos que yo disfruto, eso sí, de la comida de luego con mis amigos y eso», explica.

Mucho se ha hablado en las últimas fechas de la posibilidad de que se pueda reconciliar con Fabiola Martínez 10 meses después de separarse, pero Bertín explica que ahora mismo viven su relación de manera diferente: «No hago más que oírlo y me lo preguntan, pero es que estamos fenomenal como estamos y nos vemos como antes. No discutimos por nada. Es genial, una situación estupenda», dice. Descartada reconciliación por completo.

Esta buena sintonía entre sus padres la agradecen sus hijos, en especial Kike: «Estamos todos muy contentos y eso para Kike, concretamente, debe ser fantástico, porque no sé, es que yo creo que es por supuesto, él lo nota todo y se da cuenta de todo, absolutamente. Se le nota en la cara y ahora no tiene más que una sonrisa. Antes torcía el gesto como diciendo ‘algo pasa aquí», cuenta Bertín Osborne.