Todavía no se ha estrenado la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, pero ya hay cartas que están encima de la mesa. La polémica con la herencia de Rocío Jurado vuelve a salir a la palestra. El cambio de última hora en su testamento para reducir el legado a José Ortega Cano está siendo objeto de debate. Una persona que conocía perfectamente al matrimonio es Isabel Gemio.

Aprovechando su presencia en el concierto benéfico El último Aplauso, la periodista se ha puesto delante de los micrófonos. Quizá era conocedora de que entre las preguntas que iba a recibir estaría alguna relacionada con la polémica familiar que inunda los platos de televisión y las revistas del corazón.

Discreta como de costumbre, la comunicadora prefiere no hablar demasiado, de hecho pone gesto de hartazgo, pero es inevitable preguntar a una mujer que demostró ser muy amiga de ‘la más grande’. En el aire pulula la hipótesis de que Ortega Cano no le diese muy buena vida a Rocío Jurado, algo que Isabel Gemio prefiere no valorar: «No me lo puedo creer, por qué me preguntáis a estas horas eso… he demostrado que siempre he sido una mujer, una persona y una amiga muy discreta. Si no hablaba cuando ella estaba, imagínate ahora. ¿Tu crees que yo puedo contestar a esa pregunta? ¿Tú te crees que yo estaba allí?», explica.

Gemio está cansada de polémicas y argumenta que «no voy a entrar en esto porque esto se va alimentando, la pelota va creciendo si uno dice una cosa y otro dice otra…». Sin embargo, se le recuerda que fue Rocío Carrasco quien anunció que sacaría a la luz alguna reflexión íntima de la cantante. Esto es perfectamente justificable para Isabel porque «ella es su hija y es muy libre de hacer lo que ella considere».

Isabel Gemio asume que «puedo estar o no estar de acuerdo con ella, pero eso no importa. Y si no lo estoy, se lo diré en privado, pero no públicamente». Preguntada por la decisión de Rocío Carrasco de publicar memorias de su progenitora, lo comprende perfectamente: «Es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre. Yo no la voy a juzgar porque ya hay demasiados juicios mediáticos en este país. No estoy por la labor de enjuiciar a nadie, cada uno es libre de hacer lo que considere».

La última vez que Isabel Gemio entró a valorar un aspecto relacionado fue cuando la hija de Rocío Jurado debutó como colaboradora esporádica de ‘Sálvame’. Entonces se mostró en la misma línea: «No la voy a juzgar. La apoyaré siempre, la querré siempre y me tendrá a su lado. Las personas tienen derecho a equivocarse y ella durante 25 años ha sufrido mucho, ya merece un poquito de felicidad, de alegría y de volver a la vida», comentó. Eso sí, deslizó alegrarse porque por fin Rocío Carrasco rompiera su silencio: «A veces muchas personas pensamos que no queremos entrar en según qué cosas, que no nos gusta la polémica y que es mejor el silencio, pero bueno, a veces el silencio te perjudica».