Bertín Osborne está de enhorabuena. A sus 67 años, el presentador volverá a ser abuelo, esta vez por obra de su hija Claudia. La escritora se convertirá en madre primeriza junto a José Entrecanales, una noticia que ha llegado a su vida como un soplo de aire fresco y así se lo hizo saber a sus casi 100 mil seguidores en Instagram al compartir un vídeo en el que se puede ver la línea de la vida del futuro bebé y el sonido de sus latidos.

De quien aún no conocíamos la reacción era del propio Bertín. Ha sido esta mañana cuando el cantante ha acudido al torneo benéfico de pádel de su propia fundación. Una ocasión en la que ha aprovechado para hablar sobre la próxima maternidad de Claudia con la máxima ilusión: “Están encantados los dos. José es un chaval fantástico y bueno, están felices y yo encantado también porque a Claudia le va a venir fenomenal tener un niño”, explicaba. Además, quiso bromear sobre su instinto haciendo referencia a la luna de miel de su hija y su yerno: “Yo ya lo sabía pero le pregunté: ‘Niña, ¿dónde te has quedado?’ Y me dijo que en África, y le digo: ‘A ver cómo va a salir el niño’”, decía entre risas. Y es que aunque esta no es la primera vez que revalida su título como abuelo, Osborne lo está viviendo con las mismas ganas que las anteriores: “Sería el séptimo nieto, o la séptima, porque no sabemos todavía”, confesó.

Hace tan solo unos días se cumplía un año de la ruptura entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Aunque parecía una de las relaciones más consolidadas del panorama nacional, ambos decidieron tomar caminos separados y mantener una relación amistosa que a día de hoy sigue vigente. Tanto es así, que cuando le preguntan por la venezolana, el presentador de Mi casa es la tuya no tiene reparo en deshacerse en elogios: “Es un fenómeno de chavala y la verdad es que, bueno, muchas veces la vida tiene estas cosas pero a mí me parece maravilloso terminar una relación de pareja y seguir con una relación de amistad tan grande como la nuestra. Nos llamamos para todo, para consultarnos, pedirnos ayuda, consejo… Y la verdad es que eso es muy bonito. Y los niños lo agradecen ni te cuento”, aseguraba. Además, desveló que la modelo es quien se encarga mayoritariamente de todo lo que tiene que ver con la fundación: “La que se lo curra es Fabiola. Yo he puesto el nombre y de vez en cuando vengo. No ha venido porque ella trabaja en una empresa de un íntimo amigo mío también, y justo hoy era la comida de empresa, y me dijo: ’Bertín, hazme la segunda, vete tú para allá, que yo llego esta tarde’, y ella viene luego a la cena”, aclaró.

No obstante, por el momento no hay ninguna otra mujer que haya conseguido colarse en el corazón de Bertín desde su separación: “Amigas siempre hay pero paso, de verdad que no me puede importar menos. Os lo digo de verdad. Qué aburrimiento, qué pesadez empezar otra vez el lío… (…) Relaciones no formales, claro que sí, de vez en cuando. (…) Pero cuando la cosa se pone un poquito así… No, no me apetece la verdad”, reconoció, cerrando a cal y canto las puertas al amor, o al menos por ahora.