A buen seguro que a Carmen Martínez Bordiú se le han removido algunos sentimientos al enterarse del fallecimiento de Jean Marie Rossi. El exmarido de la duquesa de Franco ha perdido la vida a los 91 años, según han informado fuentes familiares al diario Le Figaro. Los mismos que comentaron que su deceso se había producido con naturalidad y que había estado lúcido, sereno y bien acompañado hasta el último suspiro.

Hay que remontarse a comienzos de la década de los 80 para rememorar la historia de amor entre la nieta de Francisco Franco y el empresario francés. Carmen era 22 años más joven que él. De hecho, cuando se conocieron estaba casada con Alfonso de Borbón, pero Rossi le hizo beber los vientos. Bordiú se volvió loca de amor y lo dejó todo para irse a vivir a París con él.

Aquella decisión supuso todo un escándalo en la época porque la sombra de la infidelidad planeó sobre ella. Sin embargo, Carmen Martínez Bordiú ha sostenido todo este tiempo que jamás fue desleal. Sea como fuere, se separó del duque de Cádiz y padre de sus hijos Francisco y Luis Alfonso, en 1982 y el 11 de diciembre de 1984 volvió a pasar por el altar con Jean Marie Rossi, en una boda civil en Rueil-Malmaison de París.

La alegría le duró poco ya que a los pocos meses de contraer matrimonio tuvo que lamentar la pérdida de su hijo Fran, víctima de un accidente en el que también estuvo involucrado su otro vástago, Luis Alfonso de Borbón. Fueron momento de terrible sufrimiento en los que Jean Marie se convirtió en refugio y máximo apoyo para ella. Sin embargo, caprichoso y cruel destino, el empresario francés vivió la misma mala fortuna que su mujer al perder a su niña de 13 años -Mathilda-en otro accidente.

Afortunadamente, la vida siempre da segundas oportunidades y el matrimonio pudo lamerse las heridas con el nacimiento de su única hija en común, Cynthia Rossi-Martínez Bordiú, en 1985. Ahora, la pintora queda huérfana de padre y es buen momento para recordar el cariño con el que hablaba de ellos cuando decidió aparcar el derecho y la criminología en pro de su verdadera pasión: «Decirles a mis padres que lo dejaba todo para pintar fue una decisión difícil…, pero sobre todo para mí: me costó bastante porque me daba miedo. No sabía cómo ni de qué iba a vivir (…) Tengo una madre y un padre fantásticos que nunca me juzgaron, ni me criticaron ni me frenaron en mis decisiones. Lo que más les importa a ellos es que sea feliz», comentaba en una entrevista con Hola!

El apasionado -pero marcado por el drama- matrimonio entre Carmen Martínez Bordiú y Jean Marie Rossi finalizó en 1995 pero siempre han mantenido una relación muy buena. De hecho, la hija de Carmen Polo no tuvo remilgos en reconocer ante Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya que el galo había sido el gran amor de su vida.