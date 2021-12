Bertín Osborne, a punto de llegar a las manos para defender a una mujer

Con el día de los Santos Inocentes a punto de llegar, cada vez son más los famosos que han empezado a experimentar las pequeñas bromas propias de la fecha. Este ha sido el caso de Bertín Osborne, que se ha convertido en “víctima” de Gente Maravillosa, el programa de Telemadrid dirigido por Toñi Moreno en el que los máximos protagonistas son los ciudadanos.

Uno de los espacios del nuevo show televisivo de la gaditana está destinado a poner a prueba a algunos invitados, y qué mejor manera de hacerlo que con el cantante. Pese a estar acostumbrado a ser él quien lleva la iniciativa de las entrevistas en Mi casa es la tuya, en esta ocasión Osborne se ha visto obligado a presenciar una tesitura que ha acabado con su paciencia, dejando ver una cara que nunca antes habíamos visto públicamente.

La escena que hizo perder los nervios al intérprete de Tú, solo tú, tuvo lugar en un restaurante. Bertín estaba situado junto a dos amigos en una mesa, mientras que en la de al lado estaban un chico y una chica manteniendo una conversación que no parecía muy amistosa. Al parecer, el hombre de al lado era un cliente del local mientras que la mujer era una de las trabajadoras. Pero lo cierto es que ambos eran actores, simulando una situación en la que él se estaría sobrepasando con la camarera al estar obligándola a permanecer a su lado si no quería que su puesto de trabajo corriera serio peligro.

Osborne escuchó la conversación entre los dos actores atónito, y cuando no pudo más, se levantó y se dirigió al actor: “¿A ti no te da vergüenza lo que estás haciendo?”, le dijo visiblemente enfadado para posteriormente cogerle del cuello de la camisa y empujarle a que se pusiera de pie. Sin soltarle, el cantante le indicó para que pidiera perdón a la chica que permanecía en su mesa. La tensión iba in crescendo por instantes, y mientras el profesional acusaba a Bertín por “haberse metido en una conversación privada”, el dueño del local se colaba en la conversación para apaciguar la disputa. Pero lejos de lograrlo, solo consiguió que el presentador avivara más su furia y tocara con agresividad en repetidas ocasiones al hombre que actuaba, provocando que los allí presentes intentaran separarles para poner fin al altercado.

Una vez en plató, el cantante tuvo la oportunidad de volver a ver la escena, aunque esta vez en compañía de Toñi Moreno. La presentadora admitió su sorpresa ante el carácter de Bertín en una clara situación de maltrato, a lo que el entrevistado respondió: “Cuando veo en las noticias que hay chicas maltratadas pienso: ‘¿Por qué no me encuentro yo a uno de estos?’ Y mira por donde, el otro día me lo encontré y era un actor”, confesaba, provocando la risa de la escritora de Madre después de los 40. La verdad del cuento.

Después de haber analizado muy de cerca la anécdota, Bertín también tuvo oportunidad de protagonizar un viaje al pasado, concretamente a sus momentos más álgidos dentro de su carrera musical. Un precioso recuerdo al que puso el broche de oro con una actuación en directo de uno de sus grandes hits: Dos besos y medio.