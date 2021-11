Bertín Osborne se pone serio para hablar de sus problemas con Hacienda

Bertín Osborne no está dispuesto a que nadie dude de su condición de hombre íntegro, honrado y de estar en paz con la Justicia. El presentador ha sido noticia en las últimas horas a raíz de unas informaciones publicadas en El Confidencial en las que se apunta que fijó su residencia en Luxemburgo y facturó desde Panamá con el objetivo de burlar el fisco, según cuenta el citado medio.

De la mano del gestor Joaquín Arespacochaga Llópiz, Bertín se habría beneficiado de la creación de una estructura societaria con ramificaciones en paraísos fiscales para tratar de evitar el pago de impuestos y deudas pendientes de la Agencia Tributaria. Para lograrlo habría establecido su residencia en Luxemburgo entre los años 1998 y 2002, cediendo sus derechos de contratación a una sociedad instrumental panameña, tal y como muestran los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Unas informaciones delicadas por las que el propio Bertín Osborne ha querido salir al paso. El exmarido de Fabiola Martínez se ha grabado un vídeo en su Instagram en el que aclara con todo lujo de detalle cuál es su situación financiera actual. Y lo hace con el rostro visiblemente serio y con cierto enfado. A continuación, todas las contundentes palabras del presentador de Mi Casa es la Tuya.

Bertín Osborne responde con contundencia a las informaciones surgidas: «Quiero dejar bien claro que esto son hechos que se juzgaron hace 25 años, exactamente esos. Se liquidó, liquidé hasta el último céntimo de multa que me pusieron y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad», sostiene el presentador. Además, lanza un aviso: «Quiero advertir que a todos aquellos que tergiversan la realidad y que no explican las cosas tal y como fueron, que estoy al día, que voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender la verdad», sentencia.

La otra ‘deuda’ de Bertín Osborne

No es la única información relativa a dinero en la que se ha visto envuelto Bertín Osborne en las últimas fechas, aunque la otra es un tono claramente jocoso, de broma y entre dos personas que se aprecian muchísimo. Lolita Flores aprovechó su reciente presencia en el programa de televisión La Roca, presentado por Nuria Roca, para sacar a la luz que el cantante de rancheras contrajo con ella una deuda hace más de diez años que a día de hoy todavía no ha resuelto.

«Todavía me debe 10.000 pesetas desde hace 50 años, fíjate si tiene despiste Sí se acuerda, las 10.000 pesetas aún me las debe». Una confesión que dejó estupefacta a la presentadora valenciana, que no podía ocultar su asombro, comentándole que a lo mejor no recordaba haber contraído la deuda, algo que la hija de Lola Flores negó: «Sí se acuerda, sí». Entonces la valenciana lanzó un mensaje dirigido al propio Osborne: «Bertín, paga, por favor».