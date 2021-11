Lolita Flores le recuerda a Bertín Osborne la deuda que tiene con ella

Lolita Flores ha sido protagonista de un momento desternillante durante su última aparición pública. La cantante ha sido la invitada de lujo a La Roca, el nuevo programa de Nuria Roca. Allí, ambas féminas han charlado de temas de toda índole. Pero una de las mayores anécdotas se vivieron con Bertín Osborne como el otro gran involucrado. Por todos es conocida la gran amistad que une a artista y presentador, hasta el punto de que el uno ha estado apoyando al otro siempre que ha hecho falta. Sin embargo, no todos conocían lo que se destapó en el plató de La Sexta: una deuda.

Todo comenzó cuando el cantante de rancheras le desveló a Antonio Resines en El Show de Bertín que una vez le dijeron que su amiga Lolita tenía un Goya en casa e -inocente de él- se pensaba que era una obra del fantástico pintor español. Nunca imaginó que se tratara de un premio de la Academia de Cine. Cuando un día llegó a su casa, empezó a buscar el cuadro por todas partes y no lo encontró, hasta que se dirigió a ella para preguntarle por dónde lo había colgado. En ese instante, la hija de Lola Flores señaló con el dedo a la estatuilla que recibió como Mejor Actriz Revelación en la película de Miguel Albadalejo, Rencor, en 2003.

Una confusión que Nuria Roca no ha dudado en poner a Lolita durante su programa, quien mientras veía el vídeo hacía el gesto de frotarse el dedo pulgar y el índice, que se hace para hablar de dinero. Nada más terminar la pieza, la presentadora hacía mención al «enorme despiste» del ex de Fabiola Martínez. Y ahí fue cuando Lolita se desató: «Todavía me debe 10.000 pesetas desde hace 50 años, fíjate si tiene despiste Sí se acuerda, las 10.000 pesetas aún me las debe».

Roca no podía ocultar su cara de sorpresa, que comentaba que a lo mejor no se acordaba. «Sí se acuerda, sí». Entonces la valenciana lanzó un mensaje dirigido al propio Osborne: «Bertín, paga, por favor». Acto seguido, Lolita ha explicado con su humor habitual cuánto de imposible era que tuviera un cuadro de Goya: «¿Tú crees que yo voy a tener un Goya y va a estar en mi casa? Lo tendría en Suiza como mucha gente lo tiene, o lo tendría en el Museo del Prado o estaría en las Bahamas viviendo del premio».

🔴 @sarandonga55, sobre la polémica sobre unas palabra suyas sobre el feminismo: «Yo creo que la feminista más grande que ha habido en este país se llama Lola Flores». ▶ #LaRoca7 https://t.co/9pc2L2UP8P pic.twitter.com/VewFkWN4Eq — La Roca (@LaRocaLaSexta) November 21, 2021

Lolita Flores también ha hablado sobre su reciente polémica con el feminismo. Durante su presencia en La Sexta Noche, la hermana de Rosario contestó a la pregunta de si se consideraba feminista diciendo que «no soy feminista. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer». Y se defendió mencionando a su madre: «Yo creo que la feminista más grande que ha habido en este país se llama Lola Flores».