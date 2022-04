Ivonne Reyes indica si ha recibido noticias de Eva Zaldívar tras su disputa en el ‘Deluxe’

La guerra entre Ivonne Reyes y Eva Zaldívar no ha hecho más que empezar. Era el pasado 25 de marzo cuando se desencadenaba la batalla entre la venezolana y la ex de Pepe Navarro a raíz de una entrevista de la primera en Viernes Deluxe. Una intervención televisiva que fue interrumpida de inmediato por Eva, que argumentaba que la modelo “tendrá que rendir cuentas” si sigue hablando sobre la paternidad del presentador.

Esta amenaza no pasó desapercibida para los colaboradores presentes en plató ni para los medios de comunicación, que han querido saber más sobre cómo está viviendo Ivonne su día a día a raíz de esa polémica entrevista: “Terminó muy rara la entrevista”, admitía. Y es que, en un intento por defenderse de los ataques de Zaldívar, Reyes dejó entrever que tal vez uno de sus hijos no fuera realmente de Pepe Navarro: “Eso me lo dijo él a mí y yo lo comenté. No me lo he inventado, se lo ha dicho a mucha gente”, declaraba con contundencia.

Aún sabiendo que estas acusaciones podrían tener consecuencias, la de Venezuela sigue firme en sus convicciones: “No me ha llegado ninguna demanda, pero a él se le da muy bien demandar, así que welcome. Tenemos un juicio pendiente, pero si quiere demandar tendremos más. Estamos igual que siempre”, apuntaba, dejando ver además que tampoco Eva había dado ningún paso más allá, pese a que en el programa de los viernes noche de Telecinco aseveró que lo haría: “No he recibido ninguna noticia de Eva Zaldívar, ni me interesa tampoco”.

Lo que sí le importa es cómo su hijo se encuentra. Pese a que los 22 años de Alejandro han estado marcados por la incógnita sobre su paternidad, Ivonne siempre ha permanecido a su lado, y seguirá haciéndolo: “Álex está muy bien, con salud, que es lo importante, y centrándose en lo suyo, aprendiendo, estudiando y trabajando, haciendo de todo un poco. Estoy muy orgullosa de él”, indicaba, añadiendo además que ambos tienen muchas ganas de zanjar los asuntos con Pepe Navarro: “A ver si algún día podemos estar juntos en alguna alfombra y en alguna película. A ver si podemos traer otro tema bonito y diferente, que no sea más de lo mismo. Es agotador para todos. Hay muchas cosas por hacer y la vida va muy rápido, este tema es muy tedioso. Voy respondiendo lo justo y ya está”, zanjaba la protagonista.

Teniendo en cuenta que ha salido a la luz la posibilidad de que un misterioso empresario sea el verdadero padre de Alejandro, la cuestión sobre la pensión que el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi ha otorgado la joven ha cobrado mayor importancia. Algo de lo que Reyes también ha hablado, intentando quitar hierro al asunto en todo momento: “Mi hijo renunció, como buen hombre que es y que se viste por los pies. No le apetece para nada, lo único es que quedó algo pendiente. Él sabe buscarse su vida, es un caballero”, finalizaba, aclarando así que ni ella ni su hijo deben nada a Navarro.