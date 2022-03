Tras varios meses sin dar declaraciones, Ivonne Reyes ha roto su silencio. La venezolana se ha sentado en el plató del Deluxe para responder a Pepe Navarro, que en noviembre acudía al mismo espacio televisivo anunciando querer someterse a una prueba de paternidad para demostrar que realmente no era el padre de Alejandro Reyes. Ahora, después de varios años en los juzgados, Ivonne ha decidido hablar y contar su verdad.

“He decidido hablar ahora porque he esperado a que este señor acabase su gira televisiva. He querido repasar toda la información y ahora estoy dispuesta a desmentir todas las barbaridades que dice”, ha comenzado relatando en la que ha sido su primera aparición televisiva desde la intervención de Pepe Navarro. En cuanto al escándalo de las famosas pruebas de ADN, ha asegurado de forma tajante que ni ella ni su hijo piensan someterse a la prueba que dictaminaría si el presentador es el padre de Alejandro: “Perdió su oportunidad, pasó su tren, ya ni su hijo ni yo nos vamos a hacer ningún test”. Una decisión con la que el joven parece estar completamente de acuerdo. “Mi hijo sabe quién es su padre y no quiere hacerse ninguna prueba”, ha explicando, confesando que Alejandro no quiere saber nada del presentador. “Un día le di el teléfono de su padre. Él llamó y Pepe accedió a quedar con él para hablar pero nunca apareció», ha explicado Ivonne indicando que fue a partir de ese momento cuando su hijo decidió alejarse del presentador.

Una constante lucha

Pepe Navarro aterrizaba el pasado mes de noviembre en Telecinco, sentándose por primera vez en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, para defender su verdad respecto a su relación con Ivonne Reyes. El presentador de El gran juego de la oca, que siempre ha negado ser el padre de Alejandro, sacaba a la luz la existencia de dos pruebas de ADN, ambas negativas. Además, aprovechó el espacio televisivo para confesar lo arrepentido que estaba de no haberse querido hacer la prueba genética “por cabezonería e ignorancia” en el momento que se lo propusieron, pues él está convencido y así lo defiende a capa y espada, que no es el padre del joven.

Ahora, cuatro meses después, Ivonne Reyes ha respondido, comunicando que cree que Pepe está haciendo todo esto para que ella le demande, reabrir así el caso y montar un show: “Él va a morir y no le voy a demandar. Yo ya lo pasé muy mal. No le voy a demandar porque yo estoy tranquila, el malestar lo tienen ellos”. La venezolana ha explicado que estuvo muy enamorada de él y que su hijo, aunque no se ha podido aún demostrar biológicamente, fue fruto del amor. “Él sabe lo que pasó entre nosotros, pero pierde él”, ha sentenciado.

Su relación sentimental y la contestación de Eva Zaldívar

Cuando el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi se sentó en el plató de televisión hace unos meses, confesó haber tenido relaciones esporádicas con Ivonne Reyes, pero negó que hubieran mantenido una relación sentimental: “Nunca me enamoré de Ivonne, yo quería a Eva Zaldívar. Cuando acabé con esta mujer busqué un segundo hijo con mi mujer y lo tuvimos. Luego me separé de Eva porque la vida me llevó por otros derroteros y se acabó”. La venezolana, ha querido desmentir sus palabras, asegurando haber tenido una relación de pareja años atrás junto a él. “Nos veíamos a diario y manteníamos una relación de pareja, nos lo pasábamos muy bien juntos, yo estaba muy enamorada de él y le quise mucho, la persona que se sentó aquí en este plató no tiene nada que ver con la persona con la que yo estaba; él estaba enamorado de mí también. Nosotros nos comportábamos como pareja, salíamos a cenar y no nos escondíamos de nadie”, ha explicado en televisión, apostillando que el presentador llegó a decirle que había dejado a su mujer.

Siguiendo el hilo de la conversación, la azafata de El precio justo, ha querido contar una anécdota que vivió con Eva Zaldívar, la entonces esposa de Pepe Navarro: “Él salió por otra puerta y se escondió en un taxi, pero Eva sabía perfectamente lo que allí estaba pasando”. En ese momento, la exmujer del presentador ha entrado en directo por llamada telefónica para desmentir su testimonio. “Ivonne está metiendo mierda sin ningún juicio ganado”, ha expresado tajante la aludida, acusando a la protagonista de la noche de ser una mentirosa. Una velada muy tensa en la que Eva ha querido desmontar las palabras de la modelo, asegurando que Ivonne sabe que Pepe Navarro no es el padre de su hijo y que “sabe perfectamente de quién es”. Entre burlas y acusaciones, Ivonne se ha enfrentado a la que fuera mujer del presentador, dejando entrever una posible infidelidad por parte de Eva: “¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿del mío o del tuyo? porque tú también tienes muchas cosas que callar”.

Uno de los colaboradores, Antonio Rossi, ha querido aprovechar la llamada para hacerle una pregunta muy clave en todo el asunto a Zaldívar: “Eva, cuando tu hija Andrea se hizo las pruebas de ADN, ¿qué salió?”. En ese momento, el plató se ha envuelto en un sepulcral silencio y Eva ha soltado la bomba: “La prueba de ADN que se hizo mi hija para saber si Alejandro era su hermano salió negativa, eso Ivonne no lo cuenta porque no le interesa, lo que pasa es que no se ha tenido en cuenta porque se presentó fuera de plazo”. De ser ciertas estas palabras, el joven Alejandro no sería hijo de Pepe Navarro, tal y como él ha defendido infinidad de veces. Sin embargo, a efectos legales sí es considerado su progenitor. Sea como fuere, parece que la batalla campal entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro sigue en pie y no parece tener punto y final en un futuro cercano.