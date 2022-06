Novedades en el enfrentamiento entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes. Este jueves, el presentador y la modelo comparecieron ante el tribunal a raíz de la demanda por amenazas y acoso de la venezolana contra Navarro.

A primera hora de la mañana, Pepe Navarro e Ivonne Reyes llegaban al juzgado en compañía de sus respectivos abogados. Según confirmaba la venezolana, había solicitado un biombo para no tener que ver al periodista. Mientras que Ivonne reconocía que estaba nerviosa, en el caso de Pepe Navarro se mostraba más tranquilo.

A pesar de que ambos coincidieron en la sala, no hubo ningún tipo de encuentro, dado que el biombo impedía que se vieran. Una solicitud directa de Ivonne Reyes al juzgado de Violencia de Género. En su declaración, la venezolana se reafirmó en el contenido de su denuncia y aseguró que sentía miedo del presentador. Ivonne Reyes volvió a insistir en que un coche la ha estado vigilando y provocándole intranquilidad. Por su parte, el presentador dijo que él no tiene coche, lo que confirma que no es el que la siga.

Tras las declaraciones de ambos, el Ministerio Fiscal solicitó «la absolución» del veterano comunicador. Él mismo lo ha confirmado así a la periodista Isabel Rábago. Ahora sólo queda esperar la resolución judicial definitiva y si alguna de las partes recurre.

El pasado fin de semana, la venezolana participaba en Viva la vida, y habló sobre la especial relación que mantiene con su hijo, al que está muy unida. El joven está viviendo en Estados Unidos en estos momentos, donde está estudiando. Ivonne Reyes apenas pudo contener la emoción al hablar de esto.

Una historia sin resolver

Los desencuentros entre el periodista y la venezolana vienen de lejos. El pasado mes de abril, Pepe Navarro entraba en directo en Viva la vida y criticaba la actitud de Reyes: «Estoy harto de las mentiras de esta farsante que se llama Ivonne Reyes y de la farsante que se llama Vanessa Martín. Son personas indignas, repugnantes… No hay más», decía muy molesto. El periodista insistió una vez más en que no es el padre de Alejandro: «Sabes perfectamente que el hijo no es mío, atrévete a decir el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu hijo, tenerlo engañado toda la vida. Tienes un morro que te lo pisas», aseguraba Pepe Navarro.

Por parte de la venezolana, su abogada declaraba en El programa de Ana Rosa que no entendían que Pepe Navarro siguiera dándole vueltas al tema, ya que no hay pruebas que demuestren que no es el padre de Alejandro. A esto hay que añadir que el programa Socialité ha dado recientemente datos sobre unos ingresos que Ivonne Reyes recibió durante tres años, desde el nacimiento de su hijo hasta 2002. Ingresos por parte de un empresario que cesaron a su muerte.