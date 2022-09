El naufragio televisivo de Pepe Navarro después de ‘cruzar el Mississippi’

Si nos remontamos al panorama televisivo de los años 90, probablemente podría decirse que uno de los rostros más conocidos era el de Pepe Navarro. El presentador consiguió convertirse en toda una leyenda de los medios de comunicación como perfecto maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi. Pero lo cierto es que igual que viene, la fama se va, razón por la que poco pudo saberse después, profesionalmente hablando, del de Palma del Río. Pero, ¿a qué se debió esta desaparición mediática tan inesperada?

Antes de adentrarse en el formato de Telecinco, cabe destacar que el periodista ya había podido demostrar su versatilidad frente a las cámaras en otros programas como La tarde o Telediario 1 de Televisión Española, iniciando así su andadura en los medios nada más y nada menos que en la cadena pública. Poco después, tuvo oportunidad de aparecer en la televisión latinoamericana, trabajando varios años en Los Ángeles, aunque finalmente volvió a España y concretamente a Canal Sur, y de nuevo, a Televisión Española. No fue hasta 1993 cuando Pepe dio el salto hacia Antena 3 con grandes éxitos como Vivir, vivir… Qué bonito, Todo va bien, El gran juego de la oca o Estamos locos. De hecho, este último alcanzó un 32% de cuota de pantalla, pero no parecía ser suficiente para la cadena, que terminó cancelándolo por “falta de rentabilidad”.

Precisamente, fue en El gran juego de la oca donde Navarro conoció a Ivonne Reyes sin llegar a imaginar que su romance con ella le traería algún que otro quebradero de cabeza de cara a los próximos años. La venezolana le acusó de dejarla embarazada de su hijo, Alejandro Reyes, joven a quien Pepe no ha reconocido como miembro de su familia, dando cabida a una guerra que aún no ha finalizado y que hizo que la carrera del presentador cayera en picado, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del panorama social del momento por toda la polémica generada a su alrededor.

No obstante, en Telecinco confiaron en él al adjudicarle Esta noche cruzamos el Mississippi. En cuestión de días, este espacio televisivo se convirtió en el más importante de su trayectoria al ser un late-show cargado de humor y de invitados insólitos, aunque finalmente quiso poner el broche de oro a su carrera con una vuelta a Antena 3 marcada por La sonrisa del pelícano, gran competidora de las Crónicas Marcianas de Javier Sardà. Después, la cúpula de la cadena optó por cancelar el programa porque “los contenidos habían contravenido a los principios en los que ha de basarse la programación de la cadena en orden al fomento de los valores éticos y humanos”. Unas palabras que no convencieron al periodista, por lo que optó por llevar el caso a los tribunales mientras que Atresmedia, con tal de no ser demandada, le otorgó dos programas de entretenimiento: La Vía Navarro y la sitcom Papá, que terminaron también siendo cancelados.

De esta manera, Pepe volvió a probar suerte en otras cadenas al ser el elegido para sustituir a Mercedes Milá en Gran Hermano, volviendo después a Televisión Española con Ruffus & Navarro unplugged. Con este último, la UGT le denunció por “amarillismo”, así que, cansado de tanta guerra, el comunicador optó por poner punto final a una vida dedicada a los medios.