Pepe Navarro ante su fin de semana más especial

Llegan las buenas noticias a la vida de Pepe Navarro. Tras salir airoso del juicio contra Ivonne Reyes, en el que esta le demandó por acoso y amenazas, un nuevo acontecimiento ha inundado su vida de felicidad. Mañana, sábado 18 de junio, su hija Andrea se dará el ‘sí, quiero’ junto a Luis Martín López en la conocida casa que el presentador tiene en Ibiza.

Un gran acontecimiento familiar que tiene muy ilusionado al conductor de El juego de la oca, pues este enlace supone un soplo de aire fresco tras tanta batalla legal y mediática con la mujer que asegura tener un hijo en común con él. Además, el lugar elegido es muy significativo para el clan, ya que los hijos del televisivo han pasado gran parte de su infancia allí, además de ser el lugar que Pepe eligió para contraer matrimonio con Lorena Aznar.

Aunque no han trascendido más detalles sobre la jornada en la que la hija mayor de Navarro sellará para siempre su amor, se ha podido saber que el presentador no cabe en sí de felicidad, por lo que ya habría “pintado y puesto a punto” todos los rincones del inmueble para el gran día, según varios medios de comunicación. Y es que, Andrea y el comunicador siempre han fardado de su buena relación. Tanto es así, que incluso la joven, de 27 años, convencida de que Alejandro Reyes no es su hermano, presentó ante el Supremo un recurso de revisión de la paternidad, utilizando una prueba de ADN de muestras recogidas por un detective privado contratado por la familia Navarro para negar que Pepe fuera el padre del hijo de la venezolana.

Guerra judicial

Esta boda llega justo cuando el nombre del presentador de El juego de la oca está en el ojo del huracán, pues recientemente ha tenido que verse las caras con Ivonne Reyes en los juzgados. Después de seis largos años, ambos se vieron por primera vez el juzgado de Violencia sobre la Mujer, tras una demanda interpuesta por la televisiva por presunto acoso y amenazas. Un capítulo más de su larga batalla judicial que ha terminado con la Justicia dando la razón al presentador, al considerar que las palabras que utilizó el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi no tenían intención alguna de “atacar la dignidad, ofender, vilipendiar o menoscabar” a la venezolana. Una resolución que no ha terminado de convencer a la actriz, que ha asegurado que “seguirá luchando” para defender su verdad.

No obstante, pese a que la jueza se declinó a favor del mítico comunicador, se ha podido saber que Ivonne ha recurrido la sentencia, pues su objetivo es seguir batallando y luchando contra todo lo que considera injusto. “Seguiré luchando por mi integridad personal en la salvaguarda de mis derechos fundamentales, mi honor y mi dignidad”, dijo en un comunicado oficial en sus redes sociales. El 13 de junio, su abogada interpuso el recurso de apelación a la sentencia del pasado día 2, y habrá que esperar a ver si este movimiento judicial termina llegando a la Audiencia Provincial correspondiente.