Mercedes Milá, operada con éxito tras su aparatosa caída

Mercedes Milá ha sido operada con éxito de la rotura de húmero que se produjo durante sus vacaciones de verano en Francia. Una buena noticia a todas luces ya que a partir de ahora comienza una recuperación con la que esperanza de dejar atrás el tremendo dolor que ha sufrido en este largo compás de espera hasta ser intervenida quirúrgicamente.

Ha sido ella misma quien ha comunicado a sus seguidores que todo ha salido correctamente. Desde el comienzo de esta pesadilla en la que se ha convertido su mes de agosto, la veterana presentadora ha informado puntualmente de su estado a través de su perfil en Instagram. «Ya me he operado. Estoy muy bien, eso lo primero», comienza diciendo. «La operación fue tal como el doctor Mir había previsto, aunque se encontró con una avería muy seria», prosigue. Y es que lo que un principio parecía ser algo leve, terminó convertido en un problema más serio.

Para hacer ver que se encuentra correctamente, Mercedes Milá ha posado muy sonriente, instantes después de ser operada. Acto seguido ha querido agradecer todo el trato y el apoyo que ha recibido: «A [email protected] os agradezco de corazón vuestras palabras y deseos. Me habéis acompañado antes y después de esta operación tan inesperada y como dice nuestro William Levy: «Sois un ejército de cariño». Ahora toca tener paciencia y hacer a mejor rehabilitación posible para recuperar el 100% del movimiento de hombro y seguir disfrutando con la bicicleta», finalizaba.

Es llamativo -aunque no inesperado- que Mercedes Milá se acuerde también del actor hispano-cubano pocos minutos después de salir de quirófano. Ambos tienen una muy buena relación y ella no esconde su pasión por él. De hecho, recibió una llamada suya para interesarse por su estado: «Esta mañana, a las 5:45 de la mañana, he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana. Me ha llamado al teléfono el señor William Levy. Casi me muero. Me ha reñido porque no le había informado de mi situación», contaba la periodista hace unas horas.

Por último, la presentadora de Gran Hermano ha compartido una storie desde la cama de su habitación, en compañía del doctor que presumiblemente le ha operado. Por delante tiene una larga recuperación que ya afronta con optimismo sabiendo que un día más es un día menos.

Fue hace unos días cuando Mercedes Milá daba a sus seguidores la mala noticia: «Estoy en Francia haciendo unas excursiones en bici maravillosas y alguna de vosotras me habéis dicho: ‘¡Cuidado, no te vayas a hacer daño!’. Pues me lo he hecho. Me caí porque un tábano me picó y para defenderme, solté la mano derecha y me fui directa a una zarza. Noté al caerme que me rompía el hombro. Costó mucho sacarme y me llevaron al hospital me hicieron una radiografía y que el húmero estaba roto, pero no había desplazamiento así que no había que operar»