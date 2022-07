Mercedes Milá cumple su mayor sueño profesional de la mano de William Levy

Mercedes Milá está a punto de sumergirse en uno de los días más especiales de su vida profesional. Y es que, después de haber hecho pública la gran admiración que siente por William Levy, la emblemática presentadora de Gran Hermano tendrá oportunidad de entrevistarle en su propio programa de Movistar+, Milá vs. Milá.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde la maestra de ceremonias ha comenzado un discurso cargado de felicidad: “No sé casi cómo deciros esto…”, empezaba diciendo por stories. Pero sus palabras no quedaban ahí, y después de haber dado cierto misterio a la cuestión, Mercedes ahondaba en todos los detalles que tenía que comunicar a sus más de 200 mil seguidores: “Después de tanto esperar… Por fin ha llegado ese momento. ¡La entrevista se va a realizar! He pasado momentos de nervios, no os voy a decir que no, porque claro, las fotos de Susannita, mi amiga, tienen su gracia, pero por un momento pensé que la entrevista se la hacía ella… Y entonces sí que me suicido. Pero no, por el momento no hay noticias de eso”, continuaba, haciendo referencia a la famosa imagen de su compañera de profesión con el intérprete de Café con aroma de mujer, la cual hizo que Mercedes se pusiera un poco “celosa”.

“No hace falta que os diga que la entrevista es con William Levy. Creo que puedo deciros que, en toda mi vida, que habré hecho 3.000 ó 4.000 entrevistas, nunca he pensado tanto en una entrevista. No la he preparado, aspiro a no llevar papeles ni nada de nada, aspiro a que todo lo que salga en la entrevista salga de mi corazón, que es mucho, y mucha curiosidad”, confesaba, admitiendo así la gran felicidad que siente por agrandar su currículum laboral de la mano de uno de los actores del momento.

Habiéndose convertido ya en probablemente una de las mujeres más envidiadas de España por esta oportunidad de charlar con Levy, Milá solo podía suspirar: “Uffff, no me lo creo. ¿Sabéis lo que es acordaros en mitad de la noche, y apuntar cosas en un cuaderno con un lápiz? Es algo tan bello, un regalo tan bonito que comparto con todas vosotras, y algún chico, que estoy contentísima. Y no estoy nerviosa. Estoy expectante”, zanjaba, para esperar así a que tenga lugar el esperadísimo día y por fin pueda cumplir un sueño internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

Haciendo gala de la ilusión que siente, la presentadora también ha compartido una imagen editada en la que aparece abrazada al cubano. Una instantánea de lo más divertida que, en cuestión de instantes, ha alcanzado los casi 10.000 “me gusta” y las reacciones por parte de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que están el futbolista Joaquín, Lydia Bosch, Sofía Suescun o Marta Torné, entre otros. Todos ellos dejaron constancia de la gran alegría que sentían al saber que Mercedes llevará a cabo algo que ha pasado de ser ficción a convertirse en realidad.